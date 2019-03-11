Юри Ратас: нет никаких гарантий, что консультации закончатся формированием коалиции

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сделал политическое заявление, которое касается в том числе предложения Центристской партии о возможном формировании коалиции Консервативной народной партии Эстонии и партии "Отечество". Мы публикуем текст заявления в полном объеме.
Эстония – это сильная парламентская республика. Наша пропорциональная избирательная система поддерживает разностороннее государственное управление, где каждый голос имеет одинаковый и значимый вес. Это помогает обеспечить условие, при котором в парламенте достойно представлены все регионы Эстонии, а также разные мировоззрения и демократические взгляды.
Центристская партия как преемник наследия Народного фронта всегда стояла за сплоченное общество, за целостное развитие нашего государства и за лучшее будущее. Эти принципы мы защищали и отстаивали, будучи как в оппозиции, так и коалиции. В качестве маленького партнера, так и в качестве партии премьер-министра. Мы будем придерживаться этих принципов и дальше.
Выступая 22 февраля в Национальном музее Эстонии по случаю годовщины Эстонской Республики, я сказал: «Рядом с правдой каждого или напротив нее стоит правда другого человека, так же, как и свобода каждого человека ограничивается таким же правом на свободу другого. Справедливым является такое общество, в котором каждый может ощущать, что его берегут и ценят, вне зависимости от возраста, родного языка, национальной принадлежности».
Этот принцип действует и при управлении государством: мы никогда не должны исходить только лишь из интересов и благополучия конкретной группы населения, наша обязанность заключается в том, чтобы мы представляли все общество, и чтобы никто не оставался в стороне. Этому принципу должны следовать каждый созыв Рийгикогу и каждое правительство.
На прошлой неделе правление Центристской партии в результате основательного обсуждения приняло решение, что мы не приступим к переговорам ни с одной партией, если уже до начала переговоров ставятся непреодолимые преграды. С таким подходом невозможно сформировать правительство, способное проработать четыре года и которое бы основывалось на взаимном доверии и было способно принимать необходимые решения.
Конечно же, ни в одном правительстве никуда не исчезают противоречия, исходящие из мировоззрения каждой партии, данных ими обещаний и желания каждого политика отстаивать прежде всего интересы своих избирателей. Но как показывает мой опыт, для обеспечения работоспособной атмосферы самым главным является постоянный поиск общих точек соприкосновения и компромисса по тем вопросам, по которым у партий неизбежно расходятся мнения.
Я убежден, что Эстония не нуждается во внеочередных выборах в Рийгикогу. Я и сам делаю все возможное для имя того, чтобы этого не произошло. Все пять партий, которые прошли в парламент, выразили желание участвовать в управлении государством. Это дает уверенность в том, что в ближайшие месяцы Эстония получит новое и действенное правительство.
Сегодня правление Центристской партии снова на протяжении более двух часов обсуждало сложившуюся политическую ситуацию и наши возможные варианты в новом созыве Рийгикогу, избранном 3 марта. Исходя из событий, произошедших на прошлой неделе, правление Центристской партии решило сделать предложение о начале консультаций о возможном формировании коалиции Консервативной народной партии Эстонии и партии "Отечество".
Разумеется, эти консультации не будут легкими ни для одной из сторон. Кроме того, нет никаких гарантий того, что они закончатся формированием коалиции. Но я обещаю, что Центристская партия пойдет за стол переговоров без предварительных условий и предрассудков, а будет исходить из заложенных в Конституции Эстонской Республики основ ценностей и благополучия нашего народа и будущих поколений. Каждое правительство должно ценить свободы и основные права наших людей. Кроме того, должно обеспечить всем жителям Эстонии чувство безопасности и укреплять основы Эстонии, такие как правовое государство и демократию.
Наше желание обозначить общие точки соприкосновения трех партий, найти компромисс по тем вопросам, по которым у нас имеются расхождения во взглядах и затем совместно обсудить, как развивать жизнь во всей Эстонии. Если этой коалиции будет суждено родиться, то исходя из результатов выборов у нее будет поддержка большинства общества.
Я выражаю признательность выигравшей выборы Партии реформ и уважаю всех людей, которые голосовали за нее, а также уважаю их ожидания. Но я считаю крайне важным, чтобы создаваемая коалиция, вне зависимости от того, под чьим началом она будет сформирована и кто в нее будет входить, отстаивала интересы каждого человека. Каждого избирателя Партии реформ, Центристской партии, Консервативной народной партии, "Отечества" или Социал-демократической партии. А также за всех тех людей, которые не участвовали в выборах.
На переговорах, которые будут проводиться следующие недели и, возможно, месяцы, самое главное это взаимоуважение, желание найти решения и, прежде всего, руководствоваться интересами Эстонии и народа. У Центристской партии нет иллюзий на счет того, что нам предстоят легкие переговоры или простой выбор. Но я обещаю, что во время всех переговорах мы будем отстаивать интересы жителей Эстонии, вне зависимости от того, окажется ли Центристская партия в оппозиции или продолжит работу в правительстве.