Юри Ратас: нет никаких гарантий, что консультации закончатся формированием коалиции

Эстония – это сильная парламентская республика. Наша пропорциональная избирательная система поддерживает разностороннее государственное управление, где каждый голос имеет одинаковый и значимый вес. Это помогает обеспечить условие, при котором в парламенте достойно представлены все регионы Эстонии, а также разные мировоззрения и демократические взгляды.

Центристская партия как преемник наследия Народного фронта всегда стояла за сплоченное общество, за целостное развитие нашего государства и за лучшее будущее. Эти принципы мы защищали и отстаивали, будучи как в оппозиции, так и коалиции. В качестве маленького партнера, так и в качестве партии премьер-министра. Мы будем придерживаться этих принципов и дальше.

Выступая 22 февраля в Национальном музее Эстонии по случаю годовщины Эстонской Республики, я сказал: «Рядом с правдой каждого или напротив нее стоит правда другого человека, так же, как и свобода каждого человека ограничивается таким же правом на свободу другого. Справедливым является такое общество, в котором каждый может ощущать, что его берегут и ценят, вне зависимости от возраста, родного языка, национальной принадлежности».

Этот принцип действует и при управлении государством: мы никогда не должны исходить только лишь из интересов и благополучия конкретной группы населения, наша обязанность заключается в том, чтобы мы представляли все общество, и чтобы никто не оставался в стороне. Этому принципу должны следовать каждый созыв Рийгикогу и каждое правительство.

На прошлой неделе правление Центристской партии в результате основательного обсуждения приняло решение, что мы не приступим к переговорам ни с одной партией, если уже до начала переговоров ставятся непреодолимые преграды. С таким подходом невозможно сформировать правительство, способное проработать четыре года и которое бы основывалось на взаимном доверии и было способно принимать необходимые решения.

Конечно же, ни в одном правительстве никуда не исчезают противоречия, исходящие из мировоззрения каждой партии, данных ими обещаний и желания каждого политика отстаивать прежде всего интересы своих избирателей. Но как показывает мой опыт, для обеспечения работоспособной атмосферы самым главным является постоянный поиск общих точек соприкосновения и компромисса по тем вопросам, по которым у партий неизбежно расходятся мнения.

Я убежден, что Эстония не нуждается во внеочередных выборах в Рийгикогу. Я и сам делаю все возможное для имя того, чтобы этого не произошло. Все пять партий, которые прошли в парламент, выразили желание участвовать в управлении государством. Это дает уверенность в том, что в ближайшие месяцы Эстония получит новое и действенное правительство.