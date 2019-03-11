Картина дня: коалиционные переговоры, Мати Алавер объявлен в международный розыск и трудовые мигранты из Эстонии покидают Финляндию

Правление Центристской партии решило начать переговоры с EKRE и "Отечеством"

Член правления Центристской партии Яанус Карилайд сказал Postimees, что они решили начать коалиционные переговоры с партиями "Отечество" и EKRE. Читайте далее...

Галерея: Кая Каллас встречается в Рийгикогу с Евгением Осиновским

Сегодня, 11 марта, председатель победившей на выборах Партии реформ Кая Каллас встречается в Рийгикогу с лидером социал-демократов Евгением Осиновским, а также, вероятно, с главой «Отечества» Хелиром-Валдором Сеэдером. Читайте далее...

Тоом: я не вижу в EKRE достойного партнера

Член правления Центристской партии Яана Тоом сказала, что не видит в EKRE достойного партнера, поэтому во время голосования в правлении партии она была против переговоров о формировании коалиции с EKRE. Читайте далее...

Юри Ратас: нет никаких гарантий, что консультации закончатся формированием коалиции

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сделал политическое заявление, которое касается в том числе предложения Центристской партии о возможном формировании коалиции Консервативной народной партии Эстонии и партии "Отечество". Мы публикуем текст заявления в полном объеме. Читайте далее...

Диагноз коалиционным переговорам – буфет в сумасшедшем доме

Если Юри Ратас должен войти в политическую историю Эстонии как человек, создавший коалицию с EKRE ради того, чтобы остаться премьер-министром, то он заслужит основательной порки – и за дело, пишет журналист Вилья Кийслер. Читайте далее...

ARD: Мати Алавер объявлен в международный розыск

Известный антидопинговый журналист Хайо Зеппельт в Твиттере обупликовал информацию о том, что эстонский лыжный тренер Мати Алавер объявлен в международный розыск. Читайте далее...

Исторический поворот: трудовые мигранты из Эстонии покидают Финляндию

Условия работы в Эстонии улучшаются, и разница в зарплатах между двумя странами сокращается, в то время как затраты на жилье в Финляндии растут. Читайте далее...

Керсти Кальюлайд с понедельника по четверг находится с рабочим визитом США

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд с понедельника по четверг посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки, в ходе которого встретится со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, выступит с публичными лекциями, а также примет участие в работе Комиссии ООН по статусу женщин. Читайте далее...

Бывший наркодилер стал священником в приграничном эстонском городе

Рагнар Турган провел в тюрьме почти половину своей жизни, в последний раз попавшись на торговле таблетками экстази. Теперь он стал исполняющим обязанности пастора в Валга. Читайте далее...

Участие во всемирной выставке в Дубае обойдется Эстонии почти в 800 000 евро

Правительство планирует выделить Министерству экономики из целевых средств правительственного резерва 755 000 евро на покрытие расходов участия Эстонии во всемирной ярмарке ЕХРО в Дубае в 2020 году. Читайте далее...

Далеко не все лишенные президентом госнаград торопятся их возвращать

Главы Эстонии в разные годы по разным причинам лишили госнаград 11 человек, но лишь четверо вернули свои награды в Канцелярию президента. Читайте далее...

Забирали все, что попадалось под руку: едва вышедшие из эстонской тюрьмы вновь взялись за старое