BMW верхом на Hyundai: кто компенсирует потери пострадавшему автомобилю?

После того, как вся Латвия обсудила публичное задержание автоугонщика на улице Лубанас, у многих возник вопрос - как происходит выплата компенсации пострадавшему автомобилю в том случае, если вызвавший аварию автомобиль и нанесший ущерб как другому водителю, так и пешеходам, был угнанным. Ответ на этот вопрос искала передача Degpunktā.
Русский TVNET напоминает: необычное ДТП приключилось 20 февраля на улице Лубанас. Полицейские задержали угонщика BMW, который, убегая от полиции, на угнанном автомобиле в прямом смысле наехал на находившийся позади автомобиль марки Hyundai.
Кто в этом случает компенсирует убытки водителю Hyundai? Распространяется ли на этот случай, когда за рулем виноватой BMW находился не хозяин и автомобиль противозаконно попал в чужие руки, OCTA?
Галерея: На улице Лубанас произошло крайне необычное ДТП
Как передаче Degpunktā пояснил руководитель Латвийского Бюро страховщиков Юрис Стенгревицс, в том случае, если кто-то пострадал от угнанного транспортного средства, пострадавшему компенсация полагается.
Видео: момент наезда BMW на Hyundai
И в этом конкретном случае ремонт автомобиля будет оплачен - в таких ситуациях необходимо обращаться в гарантийный фонд. Этот фонд, однако, не обслуживает клиентов напрямую и использует помощь страховщиков, которые выплатят компенсацию вместо гарантийного фонда.
Но следует отметить, что сейчас как раз ведется работа над изменениями в законе OCTA и в будущем этот порядок будет иным.
«Начиная с 1 мая, если ничего не изменится, в этих случаях выплаты будут производиться из полиса того автомобиля, который был угнан. Сейчас из гарантийного фонда, но с 1-го мая из того договора, по которому был застрахован угнанный автомобиль», - передаче рассказал Стенгревицс.
Он также заметил, что поменяется и система Bonus-malus, чтобы не было влияния на честного владельца, у которого, например, был угнан автомобиль.