Пн, 11.03.2019
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Российским легкоатлетам снова запретили соревноваться под своим флагом

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Tatjana Lebedeva

ФОТО: AFP / Scanpix

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение оставить в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает sports.ru.

Сегодня на заседании Совета в Дохе обсуждался вопрос возможного восстановления в правах ВФЛА, отстранение которой длится с ноября 2015 года. Однако глава рабочей группы IAAF по восстановлению Руне Андерсен сообщил, что российская сторона не выполнили два критерия.

По словам Андерсена, по «логистическим» причинам были задержаны выплаты ВФЛА, покрывающие расходы на деятельность рабочей группы, а также судебные издержки по допинговым делам российских легкоатлетов.

Кроме того, IAAF еще не получила сведения из базы данных московской антидопинговой лаборатории. В настоящее время базу анализирует Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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