Российским легкоатлетам снова запретили соревноваться под своим флагом

Сегодня на заседании Совета в Дохе обсуждался вопрос возможного восстановления в правах ВФЛА, отстранение которой длится с ноября 2015 года. Однако глава рабочей группы IAAF по восстановлению Руне Андерсен сообщил, что российская сторона не выполнили два критерия.

По словам Андерсена, по «логистическим» причинам были задержаны выплаты ВФЛА, покрывающие расходы на деятельность рабочей группы, а также судебные издержки по допинговым делам российских легкоатлетов.