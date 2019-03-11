Пн, 11.03.2019
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Полиция отклонила заявление против мэра Нарва-Йыэсуу

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Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин признает, что мог вступить в противоречие с законом, подписывая как член совета представленные фирмой счета, но к настоящему времени счета аннулированы и деньги возвращены городу.

ФОТО: Илья Смирнов

Бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции отклонила одно заявление против мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, по другому заявлению решение будет вынесено через десять дней.

Ознакомившись с материалами заявления депутата горсобрания Нарва-Йыэсуу Хеки Лутса, Центральная криминальная полиция приняла решение не начинать производство о проступке, поскольку отсутствует состав преступления, передает Rus.ERR.

Хейки Лутс подал заявление в полицию 27 февраля, обвинив в коррупции главу мэра города Максима Ильина. Согласно заявлению, мэр подписывал платежные документы, выставленные муниципальным предприятием KA Vaiko, в котором он также был председателем совета, что противоречит закону.

Другое заявление о возможном нарушении в управе курортного города в полицию 1 марта написали три депутата горсобрания Татьяна Пагаева, Лийна Пийрсалу и Вероника Степанова, в нем речь идет о передаче фирме Alpter Invest без конкурса права на застройку муниципальной недвижимости по адресу Я. Поска, где планируется строительство офисно-торгового центра (депутаты городского собрания большинством голосов одобрили эту сделку).

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