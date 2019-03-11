Полиция отклонила заявление против мэра Нарва-Йыэсуу

Хейки Лутс подал заявление в полицию 27 февраля, обвинив в коррупции главу мэра города Максима Ильина. Согласно заявлению, мэр подписывал платежные документы, выставленные муниципальным предприятием KA Vaiko, в котором он также был председателем совета, что противоречит закону.

Другое заявление о возможном нарушении в управе курортного города в полицию 1 марта написали три депутата горсобрания Татьяна Пагаева, Лийна Пийрсалу и Вероника Степанова, в нем речь идет о передаче фирме Alpter Invest без конкурса права на застройку муниципальной недвижимости по адресу Я. Поска, где планируется строительство офисно-торгового центра (депутаты городского собрания большинством голосов одобрили эту сделку).