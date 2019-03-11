В Таллинне идет ремонт дорог

Сейчас устранением опасных выбоин круглосуточно занимаются шесть бригад рабочих (3 днем и 3 ночью), кроме того, еще одна бригада направлена на ремонт брусчатки Старого города. В связи с тем, что в последнее время обильные снегопады сменялись оттепелью, еще одна бригада ежедневно занимается ликвидацией скопления сточных вод, как пояснил исполняющий обязанности руководителя коммунального департамента Тармо Сульг.