Пн, 11.03.2019
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Эстонские паэурлифтеры завоевали два золота на чемпионате Европы

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Jõutõstmine.

ФОТО: Henry Küla

В венгерском Дьёре состоялся чемпионат Европы по пауэрлифтингу среди ветеранов. Эстонские спортсмены завоевали четыре медали, передает Postimees.

Марек Вяхи завоевал в группе Мастерс 1 в весе до 120 килограммов золотую медаль с результатом 790 кг после трех упражнений. В категории до 120 килограммов участников старше 70 лет первенствовал Михкель Лауритс с результатом 437,5 килограммов. Также среди ветеранов в категории 74 кг и 93 кг завоевал серебряную медаль Хейно Майсте, бронза на счету Калева Тедера.

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