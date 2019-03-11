Эстонские паэурлифтеры завоевали два золота на чемпионате Европы

Марек Вяхи завоевал в группе Мастерс 1 в весе до 120 килограммов золотую медаль с результатом 790 кг после трех упражнений. В категории до 120 килограммов участников старше 70 лет первенствовал Михкель Лауритс с результатом 437,5 килограммов. Также среди ветеранов в категории 74 кг и 93 кг завоевал серебряную медаль Хейно Майсте, бронза на счету Калева Тедера.