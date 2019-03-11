Комиссия VAKO не удовлетворила жалобу оружейника Sig Sauer

Швейцарский производитель оружия Sig Sauer Inc. в декабре прошлого года оспорил тендер центра государственных оборонных инвестиций по закупке автоматического огнестрельного оружия, который выиграло предложение Lewis Machine & Tool Company.

Компания Sig Sauer была одним из трех участников, чье предложение было признано соответствующим минимальным требованиям, в их число также вошли германский производитель оружия Heckler & Koch и выигравшая конкурс компания Lewis Machine & Tool Company из США.

Sig Sauer оспорил признание конкурирующего предложения соответствующим условиям и победителем конкурса.

«Это стандартная практика тендеров — решения по крупным конкурсам оспариваются через комиссию по оспариванию госпоставок, чтобы защитить свои деловые интересы. Это четвертое обжалование тендера по автоматам, в трех прошлых случаях комиссия решила не удовлетворять жалобы», — сказал тогда же BNS глава отдела по тендерам Центра государственных оборонных инвестиций Прийт Соосаар.

В конце октября 2018 года один из конкурирующих участников тендера указал центру оборонных инвестиций, что Lewis Machine & Tool Company, возможно, не поставила за последние пять лет 25 000 единиц оружия, как требовалось тендером, сославшись на покупку вооруженными силами Новой Зеландии у американского производителя 9000 единиц оружия.

Директор по коммуникации центра оборонных инвестиций Ингрид Мюхлинг сказала BNS, что LMT наряду с проданным подразделению спецназа Соединенного Королевства SAS оружием также продавала оружие Министерству обороны США и полицейским структурам разных штатов. Кроме того, оружие LMT использует полиция ряда стран ЕС и НАТО, в том числе Соединенное Королевство, Дания, Финляндия и Турция.

Мюхлинг сказала, что тендер включал условие, что предложенное участником оружие должно входить в вооружение хотя бы одной страны ЕС или НАТО, от участников требовалось представить список стран, где это оружие является частью вооружения силовых структур. Кроме того, требовалось подтвердить, что в течение последних пяти лет участник в соответствии с требованиями выполнил договоры по продаже автоматического огнестрельного оружия калибра 5,56-мм и 7,62-мм в объеме не менее 25 000 единиц.

«Указанное участниками точное количество проданного оружия не является публично доступной информацией, но мы можем подтвердить, что количество оружия, поставленного LMT вооруженным силам США и других стран соответствовало требованиям», - сказала она.

Предложение LMT набрало 99,3 балла и было признано наиболее выгодным по цене, сроку службы и гарантированному числу выстрелов. Проведенные Силами обороны испытания оружия показали, что точность попадания оружия всех участников соответствовала требованиям и существенных различий не было.

Директор центра оборонных инвестиций полковник Рауно Сирк 4 декабря по предложению тендерной комиссии признал победителем конкурса предложение Lewis Machine & Tool Company.

40 процентов оценки предложения составляла стоимость сделки, 30 процентов срок службы системы вооружения, 20 процентов прочность оружия (гарантированное число выстрелов) и 10 процентов — результат испытаний оружия.

Новое оружие перейдет в распоряжение прежде всего 1-й и 2-й пехотных бригад, а затем и всей оперативной структуры Сил обороны, где им будут пользоваться профессиональные военнослужащие, срочнослужащие и члены Кайтселийта.

Стоимость сделки составляет 22 млн евро. Рамочный договор должен также включать возможность дополнительной покупки оружия в период за 2026 года.

Это один из самых масштабных и важных тендеров по закупке вооружения последующего десятилетия.