Пн, 11.03.2019
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Мати Алавер задержан прокуратурой

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Mati Alaver Tehvandi staadionil Otepääl.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Госпрокуратура Эстонии возбудила уголовное дело  о возможном склонении эстонских лыжников к употреблению допинга. Сотрудники ведомства задержали Мaти Алавера, который является единственным подозреваемым по этом делу, передает Postimees.

По словам ведущего госпрокурора Таави Перна, австрийские и германские правоохранители представили достаточную картину того, в каких именно деяниях может быть замешан Алавер. Также, подчеркнул Пeрн, достаточно и той информации, которая может быт расследована в рамках эстонских законов.

Как сообщает rus.err.ee, прокуратура подозревает Мати Алавера  в том, что он мог склонить трех эстонских лыжников - Андреаса Веэрпалу, Карела Таммърява и Алго Кярпа - к применению кровяного допинга.  На данный момент Алавер задержан. Следственные действия будут проведены в понедельник. Ранее о том, что Алавер предоставил им контакты немецкого врача, помогающего спортсменам принимать допинг, заявили все трое упомянутых лыжников.

Уголовное дело возбуждено по статье 195 Уголовного Кодекса ЭР. Следствие ведут Центральная криминальная полиция и Госпрокуратура.

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