Мати Алавер задержан прокуратурой

По словам ведущего госпрокурора Таави Перна, австрийские и германские правоохранители представили достаточную картину того, в каких именно деяниях может быть замешан Алавер. Также, подчеркнул Пeрн, достаточно и той информации, которая может быт расследована в рамках эстонских законов.

Как сообщает rus.err.ee, прокуратура подозревает Мати Алавера в том, что он мог склонить трех эстонских лыжников - Андреаса Веэрпалу, Карела Таммърява и Алго Кярпа - к применению кровяного допинга. На данный момент Алавер задержан. Следственные действия будут проведены в понедельник. Ранее о том, что Алавер предоставил им контакты немецкого врача, помогающего спортсменам принимать допинг, заявили все трое упомянутых лыжников.