Фото: если вы что-то знаете об этих авариях, звоните в полицию

В ночью на 11 марта сообщили, что в Тырванди, на ведущем к виадуку шоссе, был сломан металлический ограничитель высоты. Причинивший ущерб автомобиль скрылся в неизвестном направлении.

Девятого марта в пять часов дня сообщили об аварии на парковке торгового центра Lõunakeskus, где неизвестный автомобиль врезался в припаркованный Audi и нанес ему повреждения. Совершивший наезд не сообщил об этом ни в полицию, ни владельцу автомобиля.

ФОТО: Politsei