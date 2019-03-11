Пн, 11.03.2019
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  • Фото: если вы что-то знаете об этих авариях, звоните в полицию

Фото: если вы что-то знаете об этих авариях, звоните в полицию

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Сломанный ограничитель высоты.

ФОТО: Politsei

Полиция ищет в Тарту и его окрестностях двух водителей, спровоцировавших аварии, передает Tartu Postimees.

В ночью на 11 марта сообщили, что в Тырванди, на ведущем к виадуку шоссе, был сломан металлический ограничитель высоты. Причинивший ущерб автомобиль скрылся в неизвестном направлении.

Девятого марта в пять часов дня сообщили об аварии на парковке торгового центра Lõunakeskus, где неизвестный автомобиль врезался в припаркованный Audi и нанес ему повреждения. Совершивший наезд не сообщил об этом ни в полицию, ни владельцу автомобиля.

ФОТО: Politsei

Тех, у кого есть информация о произошедшем или о спровоцировавших аварии водителях, полиция просит позвонить по номеру 730 8814 или написать на э-мейл louna.ate@list.politsei.ee.

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