Фото: если вы что-то знаете об этих авариях, звоните в полицию

Полиция ищет в Тарту и его окрестностях двух водителей, спровоцировавших аварии, передает Tartu Postimees.
В ночью на 11 марта сообщили, что в Тырванди, на ведущем к виадуку шоссе, был сломан металлический ограничитель высоты. Причинивший ущерб автомобиль скрылся в неизвестном направлении.
Девятого марта в пять часов дня сообщили об аварии на парковке торгового центра Lõunakeskus, где неизвестный автомобиль врезался в припаркованный Audi и нанес ему повреждения. Совершивший наезд не сообщил об этом ни в полицию, ни владельцу автомобиля.
Тех, у кого есть информация о произошедшем или о спровоцировавших аварии водителях, полиция просит позвонить по номеру 730 8814 или написать на э-мейл louna.ate@list.politsei.ee.