Пн, 11.03.2019
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  • Смотрите, какую сумму Налоговый департамент вернул жителям Эстонии

Смотрите, какую сумму Налоговый департамент вернул жителям Эстонии

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: VWPics/VWPics/Sipa USA/Scanpix

Налогово-таможенный департамент (MTA) к понедельнику выплатил 369 957 лицам по поданным декларациям переплаченного подоходного налог на 127,4 млн евро, сообщила в понедельник BNS пресс-служба MTA.

К полудню понедельника представлено 607 458 деклараций о доходах, на основании которых предстоит выплатить в общей сложности 159,6 млн евро переплаченного подоходного налога. Доплатить 37 539 налогоплательщикам придется 22,6 млн евро.

Срок возвращения переплаченного подоходного налога — 1 июля. 1 октября истекает срок доплаты и возврата переплаченного налога по доходам от предпринимательства, передачи имущества и полученных из-за рубежа доходов, а также доплаты и возврата переплаченного налога для нерезидентов, декларировавшим вычеты из налогов в Эстонии.

Согласно данным Налогово-таможенного департамента, в 2018 году из всех получателей дохода безналоговым минимумом в предусмотренном объеме воспользовалось 415 000 человек, или 42 процента, меньше разрешенного использовали безналоговый минимум 519 000 тысяч человек, или 52 процента, а больше разрешенного – 62 000, то есть 6 процентов получающих доход лиц.

В 2019 году от доходного налога освобождена сумма дохода в 6000 евро, ранее она составляла 2160 евро. На суммы дохода от 14 400 до 25 200 евро уровень не облагаемого налогом дохода снижается до нуля.

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