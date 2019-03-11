Педофила приговорили к условному сроку за надругательство над девочкой

Мужчину обвинили в том, что он вступил с несовершеннолетней в половой акт против ее воли, используя состояние ребенка, в котором она не могла оказать сопротивление, сообщает Pärnu Postimees.

Согласно обвинению, он два раза надругался над несовершеннолетней. «Первое преступление было совершено летом 2011 или 2012 года и в этом случае его поступок был не доведен до конца, несмотря на его желание. Во втором эпизоде в 2014 году он на недолгое время поместил свои пальцы во влагалище несовершеннолетней, не применяя насилия. Также он обвинялся в демонстрации детям младше 14 лет порнографии как лицо, которое ранее было наказано за изготовлении детского порно», - говорит пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Яаника Лусти.

Суд признал его виновным и приговорил к шести годам тюрьмы. Наказание не надо будет исполнять в полном объеме, если он в течение пяти лет испытательного срока не совершит новое преступление. Также он должен находиться под надзором инспектора и участвовать в социальной программе.

Суд посчитал, что в реальном тюремном наказании нет необходимости. «Суд учитывал при вынесении приговора, что прошло много времени и человек больше не совершает преступления», - сказала Лусти.