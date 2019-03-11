Мария Юферева-Скуратовски приняла решение работать в Рийгикогу

"Могу сказать, что это было, наверное, самым сложным решением в моей жизни. Я приняла решение работать в Рийгикогу. Это сложный путь, но во многом решение определило то, что мне был выдан этот мандат. Кроме того, когда я посмотрела на состав Рийгикогу, я поняла, что в парламенте должны быть и русскоязычные депутаты, которые будут отстаивать интересы русскоязычных жителей", – сказала корреспонденту радионовостей ERR Мария Юферева-Скуратовски, добавив, что решение взвешенное и окончательное.