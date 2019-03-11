Мэра Нарвы заменят на исполняющего обязанности вечером в пятницу

В понедельник 11 марта горсобрание Нарвы было собрано на внеочередное заседание. В повестке дня стоял единственный, совершенно “проходной” вопрос, ради которого явно не стоило собирать депутатов. Заседание нужно было правящей фракции Kodulinn Narva, в которую входит большинство депутатов, только для того, чтобы формально инициировать на нем вотум недоверия мэру.

Председатель правящей фракции нарвского горсобрания Алексей Воронов. ФОТО: Николай Андреев

Председатель фракции Kodulinn Narva Алексей Воронов сделал строго формальное заявление: перечислил пункты законов, на основании которых он предлагает собрать следующее заседание городского собрания в пятницу с единственным вопросом.

“Предлагаем собрать заседание городского собрания для рассмотрения вопроса о выражения недоверия мэру города Нарва Тармо Таммисте, - сказал он. - Заседание городского собрания с данной повесткой мы просим назначить на 15 марта 2019 года”.

По словам Воронова, под этим заявлением поставили свои подписи 20 человек. Всего в горсобрании Нарвы 31 место, таким образом, голосование в пятницу также становится формальностью - уже сейчас ясно, что за отставку Тармо Таммисте готовы проголосовать две трети депутатов.

Председатель собрания Ирина Янович, как и просил Алексей Воронов, назначила заседание на пятницу. Депутатам тут же раздали проект решения, за которое большинство и проголосует.

Проект решения гласит, что оно вступит в силу немедленно после принятия. Этим же решением депутаты назначат исполняющего обязанности мэра, но фамилия и.о. в черновик пока не вписана, и станет известна только во время заседания. О новом мэре в проекте решения также ничего не сказано - возможно, какое-то время город будет жить со временно исполняющим обязанности городского главы.

Попыток наладить отношения между большинством в горсобрании и мэром, по словам Тармо Таммисте, не было.

“Неужели вы думаете, что я пойду к кому-то целовать руку? Вы не понимаете, тут вопрос не между горсобранием и мэрией. Тут вопрос между одним человеком и всем остальным городом. Все депутаты, которые подписались, они же подписались не потому, что хотели. Они просто в таком дурацком положении”, - сказал Тармо Таммисте, намекая на большое влияние Алексей Воронова в городском собрании.

Мэр признал, что и сам работал в таком же “дурацком положении” после своего летнего отпуска - последние полгода. Теперь он вернется в городское собрание в качестве депутата. При этом, претензии, которые Алексей Воронов обещал предъявить мэру в пятницу во время отставки, мэр заранее называет надуманными:

“Чтобы снять мэра, не нужно никакого особого обоснования. Что-нибудь да придумают. Вы же слышали, на прошлой сессии сколько говорилось о некомпетентности. Наверное, это предъявят. Но я особо голову этим не занимаю, пить не буду и вешаться тоже не буду. Жизнь идет дальше”.