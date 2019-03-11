Госпрокуратура не будет ходатайствовать об аресте Мати Алавера

В понедельник Алавер был задержан для делопроизводства, затем он будет отпущен, сообщила BNS пресс-секретарь госпрокуратура Оля Кивистик.

Госпрокуратура в понедельник возбудила уголовное дело по факту способствования употребления допинга, чтобы установить, указывает ли достигшая общественности информация об употреблении допинга троими эстонскими лыжниками на уголовное преступление, уголовное преступление, известному лыжному тренеру Мати Алаверу предъявлено подозрение в том, что он склонял спортсменов к употреблению допинга.

По словам ведущего прокурора Таави Перна, прокуратуры Австрии и ФРГ представили достаточный обзор, какие преступления расследуются в рамках возбужденных там дел.

"На основании данных, представленных партнерами по сотрудничеству из Австрии и Германии, мы знаем, что там ведется масштабное уголовное расследование. В то же время до общественности дошло очень много новых информационных данных, которые разумно расследовать в рамках криминального расследования и в Эстонии", - отметил он.

По словам ведущего прокурора, в Австрии будет продолжено уголовное производство по поводу возможного применения допинга лыжниками из Эстонии.

"В рамках возбужденного прокуратурой Австрии уголовного производства согласно имеющейся у нас информации в числе прочего выясняются обстоятельства, связанные с применением допинга рядом спортсменов. В Эстонии употребление допинга не криминализировано, но мы готовы всесторонне помочь партнерам по сотрудничеству в сборе информации", - сказал Перн.