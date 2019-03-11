У Алавера проведен обыск

Пресс-секретарь госпрокуратуры Оля Кивистик подтврдила, что по месту жительства Мати Алавера проведен обыск, однако не стала отвечать на вопрос, проведен ли обыск только в тартуском доме Алавера, или, например, на даче в Кяэрику тоже.

В понедельник Алавер был задержан для делопроизводства, затем он будет отпущен, госпрокуратура сообщила , что не намерена добиваться санкций суда на арест Алавера.