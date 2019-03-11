У Алавера проведен обыск

Центральная криминальная полиция в понедельник провела обыск в доме подозреваемого в склонении спортсменов к употреблению допинга лыжного тренера Мати Алавера, пишет BNS со ссылкой на Tartu Postimees.
Пресс-секретарь госпрокуратуры Оля Кивистик подтврдила, что по месту жительства Мати Алавера проведен обыск, однако не стала отвечать на вопрос, проведен ли обыск только в тартуском доме Алавера, или, например, на даче в Кяэрику тоже.
В понедельник Алавер был задержан для делопроизводства, затем он будет отпущен, госпрокуратура сообщила , что не намерена добиваться санкций суда на арест Алавера.
Госпрокуратура в понедельник возбудила уголовное дело по факту способствования употребления допинга, чтобы установить, указывает ли достигшая общественности информация об употреблении допинга троими эстонскими лыжниками на уголовное преступление, уголовное преступление, известному лыжному тренеру Мати Алаверу предъявлено подозрение в том, что он склонял спортсменов к употреблению допинга.