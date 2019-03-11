Кая Каллас о решении EKRE и «Отечества»: это было ожидаемо

- Как вы прокомментируете свежую новость о переговорах EKRE и «Отечества» с ЦП?

- Это представляет решение ЦП, сделанное в пятницу (ЦП отклонило предложение реформистов о начале переговоров – ред.) в правильном свете, как мы и подозревали. Нужно было найти предлог чтобы отстранить нас, потому что уже было желание заключить другое соглашение, или это соглашение уже было.

- Это огорчило?

- Нет, это было ожидаемо. Это показывает в верном свете все, что происходило в понедельник (день после выборов – ред.). Если вы посмотрите сделанные уже тогда комментарии в наш адрес, то эти признаки в них есть. Это было ожидаемо, что так случится.

- Насколько вероятно, что ЦП, EKRE и «Отечество» договорятся?

- Не могу сказать. Если смотреть их ранние утверждения, пункты программ, то это кажется маловероятным, но если смотреть, как быстро они взяли свои слова назад после выборов, то кажется, вполне возможно. Сложно сказать.

Созовем правление, обсудим, посмотрим. Видимо, завтра.

- СДПЭ заявила, что готова с вами говорить, что будет теперь с этим?

- Сейчас математика парламента такая, что мы сможем создать коалицию иди с ЦП, или с «Отечеством» вместе с СДПЭ. Мы можем обрисовать с СДПЭ готовность к сотрудничеству, но мне кажется, это ясно, что такая готовность есть. Завтра мы это тоже обсудим с правлением.

- До этого есть в планах встречи, звонки?