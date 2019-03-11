Избирательная комиссия не удовлетворила ни одной жалобы

После окончания выборов Государственной избирательной комиссии (VVK) было передано 14 жалоб. На состоявшемся сегодня многочасовом заседании комиссия не удовлетворила ни одну из них, пишет BNS.
Содержанием жалоб были преимущественно различные аспекты электронных выборов, право заключенных на голосование и баллотирование, а также принадлежности избирателей к спискам.
Причиной, по которой жалобы не были удовлетворены, стало главным образом то, что права жалобщиков не были нарушены; поступило также несколько жалоб, которые касались не конкретно выборов, а законодательства в общем.
"Государственная избирательная комиссия относится ко всем жалобам очень серьезно, однако мы исходим в своей работе из законодательства, а также можем обсуждать лишь вопросы, которые входят в компетенцию VVK",- сказал председатель VVK Меэлис Ээрик.
На состоявшемся в понедельник заседании комиссия обсуждала также привлешую внимание общественности жалобу партии «Богатство жизни», требовавшую еще одного пересчета э-голосов.
"Государственная избирательная комиссия как орган надзора государственной службы проведения выборов установила, что э-голоса открыто пересчитывались дважды в соответствии с законом и процедурными правилами под наблюдением наблюдаталей и независимых аудиторов. Не было также приведено в жалобах указания на конкретные нарушения, которые VVK o могла бы исправить по существу",- отметил Ээрик.
Если жалобщик не согласен с решением VVK, то у него есть право в течение трех дней обратиться в государственный суд. У государственного суда есть семь рабочих дней на вынесение решения по жалобе. Результаты выборов объявляются после того, как по всем поступившим жалобам будут вынесены окончательные решения.