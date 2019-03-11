Избирательная комиссия не удовлетворила ни одной жалобы

Содержанием жалоб были преимущественно различные аспекты электронных выборов, право заключенных на голосование и баллотирование, а также принадлежности избирателей к спискам.

Причиной, по которой жалобы не были удовлетворены, стало главным образом то, что права жалобщиков не были нарушены; поступило также несколько жалоб, которые касались не конкретно выборов, а законодательства в общем.

"Государственная избирательная комиссия относится ко всем жалобам очень серьезно, однако мы исходим в своей работе из законодательства, а также можем обсуждать лишь вопросы, которые входят в компетенцию VVK",- сказал председатель VVK Меэлис Ээрик.

На состоявшемся в понедельник заседании комиссия обсуждала также привлешую внимание общественности жалобу партии «Богатство жизни», требовавшую еще одного пересчета э-голосов.

"Государственная избирательная комиссия как орган надзора государственной службы проведения выборов установила, что э-голоса открыто пересчитывались дважды в соответствии с законом и процедурными правилами под наблюдением наблюдаталей и независимых аудиторов. Не было также приведено в жалобах указания на конкретные нарушения, которые VVK o могла бы исправить по существу",- отметил Ээрик.