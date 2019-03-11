Найден «черный ящик» упавшего в Эфиопии Боинга

Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, совершавший перелет по маршруту из Аддис-Абеба в Найроби, потерпел крушение 10 марта вскоре после взлета в 60 км к юго-востоку от столицы Эфиопии.

На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.

По данным авиакомпании, о каких-либо технических проблемах с самолетом не было известно, но пилот после взлета сообщил о проблемах и попросил разрешения вернуться в аэропорт Аддис-Абебы.