Пн, 11.03.2019
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Найден «черный ящик» упавшего в Эфиопии Боинга

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Боинг. Иллюстративное фото.

ФОТО: BEAWIHARTA/REUTERS

Поисковая группа обнаружила бортовой самописец («черный ящик») самолета Боинг-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего в воскресенье крушение в Эфиопии, пишет RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, совершавший перелет по маршруту из Аддис-Абеба в Найроби, потерпел крушение 10 марта вскоре после взлета в 60 км к юго-востоку от столицы Эфиопии.

На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.

По данным авиакомпании, о каких-либо технических проблемах с самолетом не было известно, но пилот после взлета сообщил о проблемах и попросил разрешения вернуться в аэропорт Аддис-Абебы.

Потерпевший катастрофу в Эфиопии Боинг-737 является новой модификацией этого самолета, известной как MAX 8.

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