Центральная криминальная полиция отпустила Мати Алавера домой

Ранее в тот же день госпрокуратура подтвердила, что не намерена добиваться санкций суда на арест Алавера.

Уголовное дело возбуждено, чтобы установить, указывает ли достигшая общественности информация об употреблении допинга троими эстонскими лыжниками на уголовное преступление. В понедельник прокуратура предъявила Мати Алаверу подозрение в том, что он склонял спортсменов к употреблению допинга.

По словам ведущего прокурора Таави Перна, прокуратуры Австрии и ФРГ представили достаточный обзор, какие преступления расследуются в рамках возбужденных там дел.

"На основании данных, представленных партнерами по сотрудничеству из Австрии и Германии, мы знаем, что там ведется масштабное уголовное расследование. В то же время до общественности дошло очень много новых информационных данных, которые разумно расследовать в рамках криминального расследования и в Эстонии", - отметил он.

По словам ведущего прокурора, в Австрии будет продолжено уголовное производство по поводу возможного применения допинга лыжниками из Эстонии.

« В рамках возбужденного прокуратурой Австрии уголовного производства согласно имеющейся у нас информации в числе прочего выясняются обстоятельства, связанные с применением допинга рядом спортсменов. В Эстонии употребление допинга не криминализировано, но мы готовы всесторонне помочь партнерам по сотрудничеству в сборе информации", - сказал Перн.