Кылварт: коалиция с правыми партиями неизбежна

По словам члена правления Центристской партии Михаила Кылварта, правые партии получили на последних выборах в Рийгикогу две трети мандатов, поэтому парламентская математика не позволит создать следующее правительство без участия правых политических сил, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"В идеале Центристская партия наверняка хотела бы создать коалицию с социал-демократами и, например, "Эстония 200". Но одни просто не попали [в парламент], а другие набрали очень мало голосов. Поэтому любая коалиция, которая будет в Эстонии после выборов, она в любом случае будет с участием правых сил - в той или иной мере. Однако окончательную формулу сейчас предсказать невозможно", - сказал Кылварт.