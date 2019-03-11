Кылварт: коалиция с правыми партиями неизбежна

"В идеале Центристская партия наверняка хотела бы создать коалицию с социал-демократами и, например, "Эстония 200". Но одни просто не попали [в парламент], а другие набрали очень мало голосов. Поэтому любая коалиция, которая будет в Эстонии после выборов, она в любом случае будет с участием правых сил - в той или иной мере. Однако окончательную формулу сейчас предсказать невозможно", - сказал Кылварт.