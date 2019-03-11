СМИ: Тереза Мэй отправляется на переговоры по Брекзиту в Страсбург

По словам министра, Мэй попытается в преддверии ключевого голосование по Брекзиту в британском парламенте завершить оформление соглашения с Брюсселем.

Газета The Daily Telegraph утверждает, что в Страсбурге вечером в понедельник премьер встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

На Даунинг-стрит, в свою очередь, заявили, что подтвержденных планов по каким-либо поездкам у Мэй пока нет.

По данным Sky News, в ходе телефонного разговора с Юнкером Мэй заявила, что она готова представить ЕС новое предложение по Брекзиту в понедельник.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, сообщила в понедельник журналистам, что важное предложение Мэй сделал Брюссель.

Sky News со ссылкой на неназванных постпредов ЕС сообщил, что переговорщики ЕС по Брекзиту предлагали предоставить Великобритании право в одностороннем порядке выйти из договоренностей по ирландской границе, однако британский Кабмин это предложение отверг.

Предыдущее голосование по Брекзиту в британском парламенте провалилось, в частности, из-за того, что многие депутаты выступали против "страховочного плана" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Некоторые из членов парламента требовали вовсе убрать подобный пункт из договоренностей с ЕС, другие готовы были принять сделку, если у Великобритании будет возможность в одностороннем порядке прекратить действие плана.