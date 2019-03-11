Вт, 12.03.2019
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Ратас о сотрудничестве с «Единой Россией»: договор не действует

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Юри Ратас.

ФОТО: SANDER ILVEST / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Глава Центристской партии Юри Ратас, который сегодня сделал EKRE и «Отечеству» предложение начать коалиционные переговоры, сказал, что возможным будущим партнерам в правительстве не нужно требовать расторжения протокола о сотрудничестве с «Единой Россией», поскольку это соглашение уже заморожено и не действительно, пишет ERR.

На вопрос о том, что будет, если такой ответ партнеров не устроит, Ратас сказал, что договора по факту нет и расторгать нечего.

Камнем преткновения может стать и Закон о сожительстве, против которого активно выступает EKRE. «Это правда, что эти темы придется обсуждать» - сказал Ратас. Он добавил, что центристы не намерены устанавливать красные линии, как это сделала Партия реформ: «Это ни к чему не привело».

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