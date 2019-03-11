Ратас о сотрудничестве с «Единой Россией»: договор не действует

На вопрос о том, что будет, если такой ответ партнеров не устроит, Ратас сказал, что договора по факту нет и расторгать нечего.

Камнем преткновения может стать и Закон о сожительстве, против которого активно выступает EKRE. «Это правда, что эти темы придется обсуждать» - сказал Ратас. Он добавил, что центристы не намерены устанавливать красные линии, как это сделала Партия реформ: «Это ни к чему не привело».