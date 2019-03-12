Вт, 12.03.2019
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Фото, видео: после шторма на берегу Финского залива появилась многометровая ледяная стена

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ФОТО: Скриншот.

9 марта сильный шторм бушевал в Санкт-Петербурге. Стихия привела к разрушению ледового покрова на Финском заливе, а позже у берега образовалась ледяная стена, высота которой достигает пяти метров. Необычное явление наблюдается у города Зеленогорска, сообщает портал "МИР 24".

Местные жители и туристы спешат запечатлеть удивительное зрелище. А экологам стена не нравится. Она угрожает жизни сотен тюленей. Унесенные штормом, они пытаются вернуться к берегу, но обойти стену не могут. Ученые просят людей звонить, если заметят животных, но пока их видели только с вертолета, передает Newsru.com.

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Напомним, похожее явление наблюдалось в конце февраля во многих местах побережья озера Эри на территории Канады и в американском штате Нью-Йорк (например, у городов Буффало и Гамбург). Высота ледяных стен там достигала десяти метров.

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