Фото, видео: после шторма на берегу Финского залива появилась многометровая ледяная стена

Местные жители и туристы спешат запечатлеть удивительное зрелище. А экологам стена не нравится. Она угрожает жизни сотен тюленей. Унесенные штормом, они пытаются вернуться к берегу, но обойти стену не могут. Ученые просят людей звонить, если заметят животных, но пока их видели только с вертолета, передает Newsru.com.