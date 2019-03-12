Отменит ли новая коалиция Закон о сожительстве? Сеэдер и Хельме надеются

""Отечество" никогда не поддерживало принятие Закона о сожительстве, так что, действительно, я думаю, эта тема будет обсуждаться во время коалиционных переговоров", - заявил лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

"Я бы добавил, что тут есть несколько вариантов его отмены: одна возможность - сделать это в парламенте, другой вариант - вынести этот вопрос на референдум. Если народ решит его отменить, то он это сделает, и снимет напряжение с тех, кто, может быть, во фракции был бы против отмены", - сказал председатель EKRE Март Хельме.