Отменит ли новая коалиция Закон о сожительстве? Сеэдер и Хельме надеются

Согласившиеся на коалиционные переговоры с Центристской партией лидеры Isamaa и EKRE в числе прочего намерены добиваться и отмены Закона о сожительстве, председатель центристов Юри Ратас пока избегает конкретики по этому вопросу, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
""Отечество" никогда не поддерживало принятие Закона о сожительстве, так что, действительно, я думаю, эта тема будет обсуждаться во время коалиционных переговоров", - заявил лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.
"Я бы добавил, что тут есть несколько вариантов его отмены: одна возможность - сделать это в парламенте, другой вариант - вынести этот вопрос на референдум. Если народ решит его отменить, то он это сделает, и снимет напряжение с тех, кто, может быть, во фракции был бы против отмены", - сказал председатель EKRE Март Хельме.
"Дайте нам время для переговоров и консультаций, мы же не можем договариваться об этих консультациях в прямом эфире "Актуальной камеры", - уклончиво прокомментировал глава Центристской партии Юри Ратас.