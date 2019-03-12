Департамент предупреждает водителей: на дорогах опасно

Рано утром дорожное покрытие основных и крупных шоссе Эстонии заснежено и с гололедом, местами влажное от реагентов. На дорогах поземка, температура воздуха и температура у дорожного покрытия повсеместно минусовая. По регионам страны периодически идет снег, видимость местами может быть плохой. Дороги могут быть скользкими.

По прогнозу погоды, днем по территории всей страны будет периодически идти снег, вероятна метель. Температура воздуха останется минусовой, на островах чуть выше нуля. На побережье возможен ветер порывами до 17 м/с. Температура у дорожного покрытия повысится до плюсовой — за исключением востока страны. Гололедица на дорогах может сохраниться и в дневное время.