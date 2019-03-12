Зидан снова возглавил "Реал"

Под руководством Солари «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате занимает третье место, отставая от «Барселоны» на 12 очков. Аргентинец тренировал «бланкос» с конца октября, сменив Хулена Лопетеги.

Зидан уже руководил мадридской командой с 2016 по 2018 год. Он трижды выиграл с клубом Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному разу – чемпионат и Суперкубок Испании. С французом в качестве главного тренера «Реал» провел 149 матчей и одержал 104 победы, потерпев 16 поражений и 29 раз сыграв вничью.