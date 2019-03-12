"Формула-1" возродила старое правило

ФИА утвердила изменения регламента, согласно которым в «Ф-1» начиная с сезона-2019 пилоту будет начисляться одно очко за лучший круг по ходу Гран-при, передает sports.ru.
8 марта Всемирный совет по автоспорту поддержал предложение руководства «Формулы-1» и «Либерти Медиа» по изменению спортивного регламента — теперь обладатель лучшего круга в Гран-при получит дополнительное очко в таблицу общего зачета и Кубка конструкторов. Правило формально еще не принято – для этого должна проголосовать Комиссия «Ф-1», – но шансов на неудачу нет: перед предложением идеи на суд ФИА спортивный отдел серии согласовал поправки со Стратегической группой команд и и Спортивной рабочей группой.
Первого обладателя лучшего круга премируют уже на ближайшем Гран-при Австралии через неделю — правда, в систему добавили существенное ограничение: претендующий на дополнительный балл пилот должен непременно финишировать в топ-10, иначе очков не получит. Такая же модель действовала весь предыдущий сезон в электрической «Формуле Е».
Также на Совете рассматривали предложение добавлять зачетные баллы и за поул, но от идеи решили отказаться: в таком случае решающим событием чемпионата по определению победителя сезона могла стать именно квалификация, превратив гонку в бессмысленные покатушки, полагает блог "Поворот не туда".