"Формула-1" возродила старое правило

8 марта Всемирный совет по автоспорту поддержал предложение руководства «Формулы-1» и «Либерти Медиа» по изменению спортивного регламента — теперь обладатель лучшего круга в Гран-при получит дополнительное очко в таблицу общего зачета и Кубка конструкторов. Правило формально еще не принято – для этого должна проголосовать Комиссия «Ф-1», – но шансов на неудачу нет: перед предложением идеи на суд ФИА спортивный отдел серии согласовал поправки со Стратегической группой команд и и Спортивной рабочей группой.

Первого обладателя лучшего круга премируют уже на ближайшем Гран-при Австралии через неделю — правда, в систему добавили существенное ограничение: претендующий на дополнительный балл пилот должен непременно финишировать в топ-10, иначе очков не получит. Такая же модель действовала весь предыдущий сезон в электрической «Формуле Е».