Разборки эстонских бандитов в Финляндии: килограммы наркотиков и покушение на убийство

Менее чем за год в Финляндии были признаны виновными или задержаны восемь эстонцев, связанных с организацией наркотрафика между Таллинном и Хельсинки, пишет Postimees.

В октябре 2017 года финские таможенники на границе обратили внимание на ехавшего из Таллинна литовца Гедиминаса Климаса, который вез в прицепе подозрительную ванну. Сразу литовца задерживать не стали: полиция решила проследить, куда Климас доставит свой груз. Он привез ванну в населенный пункт неподалеку от Вантаа. На складе в муниципалитете Туусула литовца поджидали его друзья. Они вместе разобрали груз.

В ванне было спрятано 12 кг метамфетамина. Качество выше среднего, чистота 33-42 процента. Полиция задержала преступников на месте происшествия.

Ниточки от задержанных привели к следующим участникам, и в итоге были задержаны около десяти членов группировки родом из Литвы, Финляндии и Эстонии. В собственности преступников, на складах и в лесных тайниках нашли еще 21 кг амфетамина и 2400 таблеток психотропного лекарства Subutex.

На улицах стоимость этого количества составила бы более полумиллиона евро.

По сообщению финской полиции, группировкой руководили эстонцы. В прошлом году суд Финляндии признал виновными Урмаса Каська, Сийма Валдре, Андрея Андреева, Олега Елагина и Майдо Рейдольфа, который, как утверждается, отдавал в группировке распоряжения. Рейдольфа приговорили к десяти годам лишения свободы.

Майдо Рейдольф. ФОТО: Facebook

Связь с покушением на убийство в Вантаа

В конце февраля в финских и эстонских СМИ была опубликована новость о стрельбе, произошедшей прошлым летом в Вантаа. Выяснилось, что все участники того инцидента были родом из Эстонии, а причиной покушения стали разногласия в преступном мире. По данным новостного агентства STT, покушение связано с расследованием наркопреступлений описанной выше группировки. И социальные сети свидетельствуют, что участники обоих инцидентов связаны между собой.

Пострадавший в результате покушения 31-летний эстонец (назовем его Яаном) получил от друга зловещее сообщение о том, что два человека хотят «обсудить с ним долговые вопросы». Яан и сам был представителем преступного мира, так что ничего хорошего такое сообщение не сулило.

Встреча состоялась перед домом жертвы, но приехали к ней явно не для разговоров: двое мужчин начали избивать потерпевшего кулаками и телескопической дубинкой. После встречи в ленте жертвы в Facebook появилась надпись «R.I.P.» (requiescat in pace - да упокоится с миром - ред.).

В избиении подозреваются 31-летний Армин Линденберг и 30-летний Тимо Тохв.

Согласно подозрению, после избиения Яана Тохв и Линденберг встретились в одном из находящихся в центре Хельсинки отелей с Ярмо Ярвом. Как уже было сказано, Ярв находился под наблюдением полиции, и разговор трех эстонцев в отеле прослушивался.