Как сделать эстонца счастливым?

Счастье – заключается в материальном положении или биохимических реакциях мозга? Много лет эстонцы и Эстония во всевозможных рейтингах счастья уступали многим – как выразился президент Соединенных Штатов – «shithole country» (жопам мира. – англ.) Редактор рубрики «Мнение» в Postimees Таави Минник выяснял у самого известного российского биолога Вячеслава Дубынина, как сделать эстонца снова счастливым.
Разрушайте стереотипы, найдите свои скрытые таланты, рожайте и воспитывайте детей, ищите близости и не притрагивайтесь к наркотикам, которые разрушают мозг, так звучит рецепт счастливой жизни от биолога Вячеслава Дубынина. Но главное – встать с дивана и что-то сделать ради лучшей жизни.
- Среди людей с левыми настроениями популярно суждение, что все люди равны: они рождаются чистыми, словно белый лист. Возможно ли вырастить гения из любого человека?
- «Люди рождаются чистыми, словно белый лист» - в каком-то смысле, при рождении наша нервная система почти пустая, но это не означает равенства (а точнее - "одинаковости") всех людей. Каждый человек уникален; он уникален на уровне ДНК, на уровне иммунной системы, на уровне того, как собирается наш мозг. Каждый человек обладает неповторимой нейронной сетью, которая состоит примерно из 90 миллиардов клеток, и часть процесса формирования явно идет случайно — по шумовому принципу. Броуновское движение, которое характерно для молекул, в некоторой степени присутствует и тогда, когда отростки нервных клеток прорастают и соединяются, образуя контакты - синапсы. Поэтому даже однояйцевые близнецы все равно отличаются по многим параметрам. Использование слова «равные» действительно не корректно, больше подходит слово «одинаковые».
Из большинства детей, при условии, что не было какой-либо патологии, травмы и родители не страдали тяжелыми зависимостями, можно вырастить талантливых людей. Талантливых, но, конечно, не гениальных, гений — это редкость. Этот термин используется, когда человек достигается невероятно выдающихся результатов. Как правило, у гениев все очень непросто: они настолько сконцентрированы на сфере своего успеха, что нередко другие составляющие жизни, например, семейная, часто страдают. Я бы советовал ориентироваться на выращивание талантов, а не гениев. Талантами обладают многие люди, но зачастую их не так просто открыть; вопрос в том, какую область выбрать. Есть очевидные: спорт, искусство, бизнес. А есть неочевидные: материнство, преподавание, социальная работа и т.д. В неочевидные сферы таланта люди нередко вступают только во взрослом осознанном возрасте. Я убежден, что практически у любого человека есть таланты; во многом смысл нашей жизни заключается в поиске этих подчас скрытых дарований.
Развитию таланта мешают многие факторы. Лень — один из них. Но часто людям мешает стереотипизация поведения: это коварная штука. Наш мозг устроен так, что склонен выбирать привычные пути. В этом смысле это не банальная лень, а возможность избежать лишнего риска и чрезмерных усилий. Чтобы взяться за что-то новое, необходима сила воли. Я заметил по своему окружению, что люди начинают интересоваться новым и менять свою жизнь, переступив порог 35-40 лет. Отчасти это эффект того, что увеличилась продолжительность человеческой жизни и 40 лет - лишь ее середина. Отмечу, что многие люди даже и не пробуют иные способы существования, и многое могут упустить. Например, пока человек не стал отцом или матерью, он ничего не знает о себе как о родителе. Он может быть убежденным чайлдфри, но на самом деле пока просто не ощутил того, что скрывает в себе появление на свет и воспитание детей. Пока человек не стал начальником, хотя бы небольшим, — он ничего не знает о себе как о руководителе коллектива. Важно пробовать новое.
В чем смысл жизни, для чего человек живет так долго? Во многом, вероятно, мы живем для того, чтобы находить в себе все новые одаренности. Важно понимать это и не сводить жизнь к уже сформировавшимся стереотипам.
- Как отличается мозг успешного человека от человека неуспешного? Что на это влияет?
- Как оценить «успешность» и «неуспешность»? С точки зрения общества? В нашем постиндустриальном обществе успехом часто считается финансовая независимость, достижение материальных ценностей. Но для того, чтобы стать, например, успешным ученым, следует собрать багаж знаний, должно повезти с учителями и вы должны обладать хорошей памятью — а это во многом зависит от родительских генов. Важно, чтобы ваш мозг был любопытным, настроенным на новизну и творчество: и это тоже зависит от генов. В структуре, которая называется "средний мозг", находятся центры, которые делают человека более ориентированным на поиск нового и помогают получать от этого удовольствие. Важно активно стремиться к какой-то цели (мы обычно добавляем "к социально одобряемой цели") и слушать самого себя: нравится или не нравится, возникает положительная эмоция в результате реализации некоторого плана или нет. Я думаю, что человек, который сам себя считает успешным в определенной сфере, как правило, регулярно бывает счастлив.
- Некоторые антропологи высказывают мнение, что народы, которые не употребляют мясо по каким-либо причинам, не очень успешны в историческом развитии. Так ли это? Как вы относитесь к вегетарианству и веганству?
- Этот вопрос, мне кажется, относится в целом к нашей планете и влиянию на нее человеческой деятельности. Население растет с большой скоростью и сельское хозяйство, особенно животноводство, становится проблематичным. Люди, которые подходят к вегетарианству с позиций защиты окружающей среды, вызывают у меня симпатию.
Как физиологу мне много раз приходилось, предварительно усыпив, препарировать, например, белую крысу и изучать ее мозг. С одной стороны, это негуманно по отношению к животным. Можем ли мы обойтись без лабораторных животных? Ответ вроде бы не однозначен; но попадая, например, в онкологическую палату детского госпиталя, вы понимаете, что этих страдающих детей без экспериментов на животных не вылечить. Нужно искать пути их излечения, и никаких математических моделей или работ на отдельных клетках здесь не хватит. Мы вынуждены пожертвовать несколькими лабораторными животными для того, чтобы найти и проверить способы лечения человека, доказать их безопасность.
Как биолог, я не вижу большой разницы между тем, чтобы есть птиц, млекопитающих, рыб. Во всех случаях человек отнимает чью-то жизнь.
Успешность в историческом развитии вряд ли зависит от рациона питания. Человек — всеядное млекопитающее, как и его предки. Именно мясо-растительный рацион смог создать достаточный поток энергии, чтобы питать человеческий мозг. Кроме того, вкусовая система подталкивает человека к пищевому разнообразию; употребляя различные продукты, Homo sapiens получает необходимые витамины и микроэлементы. На скудной однообразной пище гарантированно возникает недостаток незаменимых молекул.
Любой человек, интересующийся физиологией питания, знает, что белки состоят из двадцати аминокислот. Часть из них содержится в растительных продуктах в недостаточном количестве, поэтому чтобы их получить, необходимо есть больше растительной пищи. Обычному человеку при смешанном рационе хватает 1 грамма белка на килограмм веса в день, вегану же требуется до 1,5 грамма. В отличие от жиров и углеводов, аминокислоты в человеческом организме не запасаются; организм должен разрушить лишние. Но при разрушении аминокислот выделяется азот, а точнее - мочевина, которая в норме выводится почками. Но при постоянном переедании растительного белка организм оказывается отравлен азотом, что влечет за собой различные проблемы со здоровьем. Так что с вегетарианством все очень непросто.
Если вас ужасает поедание "трупов животных", употребляйте хотя бы молоко и яйца. Да, употребление мясных продуктов — спорная тема. Но бифштекс, например, приготовлен из мяса уже убитого животного, а яблоко или морковка — живые организмы. Счастье, что у них нет тех же органов, что и у нас, иначе они бы жутко кричали в тот момент, когда мы откусываем от них куски, жуем и глотаем. Поедая растительную пищу, мы ведь поедаем совершенно живые клетки.
- Все чаще среди научных новостей можно читать о том, что людям в западных странах следует есть больше овощей и включить в свой рацион насекомых, отказавшись от мяса. Что произойдет, если люди действительно откажутся от мяса и начнут потреблять насекомых?
- Насекомые — это членистоногие животные. Мы включаем в свой рацион креветки, никого это не шокирует. Вкусны ли сверчки или мучные черви — вопрос отдельный. С точки зрения экологии, такой подход правильный: животный белок холоднокровных существ можно получить с меньшими затратами природных ресурсов. С другой стороны, теплокровные позвоночные, которых мы поедаем, птицы, млекопитающие — близки к нам на эволюционном уровне, и белки их организмов близки к человеческим. Переход на питание насекомыми (их организм содержит, конечно, более чуждые для нас белки) однозначно увеличит риски развития пищевых аллергий. Так что идея питания насекомыми носит, скорее, рекламный характер. Тут ближе к идеалу рыбы - они холоднокровные, но все же как мы - позвоночные.
- Индексы счастья показывают, что люди в Южной Америке и Африке счастливее, чем, например, в Эстонии или России. Что же такое счастье — обладание чем-то материальным или химические процессы в мозгу?
- Внутреннее ощущение счастья — это химические процессы. Счастье, которое возникает у человека по ходу жизни, связано с тем, что человек достиг или хотя бы приблизился к какой-то цели, успешно взаимодействовал с другими людьми, создал что-то замечательное. Если человек принимает наркотики, он получает ощущение счастья не от реального поведения, а от таблетки или укола; он становится эгоцентричным и ориентированным на себя.
Формируется психологическая зависимость: человек понимает, что ему не нужно стараться — строить и претворять в жизнь планы, заботиться о близких, творить — достаточно принять психостимулятор или галлюциноген. При употреблении тяжелых наркотиков меняются нейросети: они ждут очередную дозу наркотического вещества, а при его отсутствии возникает абстинентный синдром. Человек перестает или почти перестает испытывать положительные эмоции в реальной жизни. Даже микродозы наркотиков вредны для нашего мозга; всегда есть риск непредсказуемых последствий, а ведь мозг — наша самая большая ценность.
Я думаю, что успешный человек ощущает, прежде всего, более или менее устойчивое удовлетворение, а счастье — это гораздо более острое, но и быстротекущее состояние. Я бы сравнил счастье с состоянием людей, которые занимаются серфингом; находясь на гребне волны они испытывают восторг, который хочется повторить. Проблема ведь еще и в том, что с возрастом у человека угасает ощущение новизны: мы уже многое испытали, пережили, попробовали. Поэтому так важно открывать для себя новые сферы интересов, вносить новые мотивы и сюжеты в линию своего существования.
- Опросы показывают, что у каждого третьего взрослого эстонца нет сексуальной жизни. Важен ли секс в современном обществе или это одно из многих развлечений?
- Думаю, что называть секс "развлечением" - это серьезно принижать его значение в жизни каждого человека и человечества в целом. Для любящих друг друга людей секс — это способ тончайшей настройки взаимоотношений, эмоциональной сферы, близости, доверия. И это источник мощных положительных эмоций. Если у человека нет секса или даже есть секс - но в отсутствии любви и привязанности к партнеру, это значит, что он не нашел одну из главных составляющих жизни.
Потребность в сексе не такое острое чувство, как, например, голод или жажда, но это важнейшая эволюционно заданная программа, которая позволяет нам не чувствовать себя одинокими, ведет к появлению потомства, которому мы передаем как свои уникальные молекулы ДНК, так и свою уникальную структуру нейросетей - когда дети учатся, подражая родителям, усваивая не только их движения, язык, но и систему ценностей.
Ни порносайты, ни компьютерные игры, ни мастурбация, ни проституция не могут заменить искренний и позитивный секс. Это как вместо совместно и заботливо приготовленного и красиво сервированного обеда в кругу семьи быстро проглотить какой-нибудь сомнительный бутерброд — вроде полегчало, голод отступил. Но что это за жизнь? Близость, тепло, общие интересы с партнером — вот это наполняет наше существование смыслом и энергией. А если у человека отсутствует секс, то ему, зачастую, не хватает смелости, сил, желания что-то делать в этом направлении. Трудиться и стремиться к цели нужно здесь не меньше, чем, например, при строительстве дома, создании собственной фирмы или написании книги...
- Раньше деторождение было необходимо: дети являлись рабочей силой. В тоталитарных и авторитарных странах существовала пропаганда рождаемости: нужны были солдаты. В настоящее время в этом как будто нет потребности. Превратилось ли рождение и воспитание детей в хобби?
- Моей младшей дочке только что исполнилось два года, и ее появление на свет было осознанным актом. Я убежден, что дети — мощнейший источник положительных эмоций. Конечно, существуют запросы обществ и государств на рождение детей, в некоторых странах для стимуляции рождаемости выдается материнский капитал, существуют другие "бонусы". Но когда ребенок берет своей маленькой ручкой вас за палец, вы понимаете, что все сомнения и страхи, связанные с его рождением, дальнейшим ростом и воспитанием, не имеют значения. Все обязательно должно сложиться хорошо, и деторождение — это не хобби, а важнейшая часть человеческой жизни, на которую наш мозг врожденно запрограммирован (так же, как он врожденно запрограммирован на творчество, сопереживание, любовь, свободу), и это прекрасно.