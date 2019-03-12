Как сделать эстонца счастливым?

Формируется психологическая зависимость: человек понимает, что ему не нужно стараться — строить и претворять в жизнь планы, заботиться о близких, творить — достаточно принять психостимулятор или галлюциноген. При употреблении тяжелых наркотиков меняются нейросети: они ждут очередную дозу наркотического вещества, а при его отсутствии возникает абстинентный синдром. Человек перестает или почти перестает испытывать положительные эмоции в реальной жизни. Даже микродозы наркотиков вредны для нашего мозга; всегда есть риск непредсказуемых последствий, а ведь мозг — наша самая большая ценность.

Я думаю, что успешный человек ощущает, прежде всего, более или менее устойчивое удовлетворение, а счастье — это гораздо более острое, но и быстротекущее состояние. Я бы сравнил счастье с состоянием людей, которые занимаются серфингом; находясь на гребне волны они испытывают восторг, который хочется повторить. Проблема ведь еще и в том, что с возрастом у человека угасает ощущение новизны: мы уже многое испытали, пережили, попробовали. Поэтому так важно открывать для себя новые сферы интересов, вносить новые мотивы и сюжеты в линию своего существования.

- Опросы показывают, что у каждого третьего взрослого эстонца нет сексуальной жизни. Важен ли секс в современном обществе или это одно из многих развлечений?

- Думаю, что называть секс "развлечением" - это серьезно принижать его значение в жизни каждого человека и человечества в целом. Для любящих друг друга людей секс — это способ тончайшей настройки взаимоотношений, эмоциональной сферы, близости, доверия. И это источник мощных положительных эмоций. Если у человека нет секса или даже есть секс - но в отсутствии любви и привязанности к партнеру, это значит, что он не нашел одну из главных составляющих жизни.

Потребность в сексе не такое острое чувство, как, например, голод или жажда, но это важнейшая эволюционно заданная программа, которая позволяет нам не чувствовать себя одинокими, ведет к появлению потомства, которому мы передаем как свои уникальные молекулы ДНК, так и свою уникальную структуру нейросетей - когда дети учатся, подражая родителям, усваивая не только их движения, язык, но и систему ценностей.

Ни порносайты, ни компьютерные игры, ни мастурбация, ни проституция не могут заменить искренний и позитивный секс. Это как вместо совместно и заботливо приготовленного и красиво сервированного обеда в кругу семьи быстро проглотить какой-нибудь сомнительный бутерброд — вроде полегчало, голод отступил. Но что это за жизнь? Близость, тепло, общие интересы с партнером — вот это наполняет наше существование смыслом и энергией. А если у человека отсутствует секс, то ему, зачастую, не хватает смелости, сил, желания что-то делать в этом направлении. Трудиться и стремиться к цели нужно здесь не меньше, чем, например, при строительстве дома, создании собственной фирмы или написании книги...

- Раньше деторождение было необходимо: дети являлись рабочей силой. В тоталитарных и авторитарных странах существовала пропаганда рождаемости: нужны были солдаты. В настоящее время в этом как будто нет потребности. Превратилось ли рождение и воспитание детей в хобби?