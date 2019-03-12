Департамент конкуренции не позволил литовцам стать парковочными монополистами в Эстонии

Исполнительный директор объяснил, что по всей стране рыночная доля Europark составляет около 55 процентов. У Ühisteenused - округленно 35, а у Citypark, в зависимости от того, как измерять – 5-10 процентов.

Если Департамент конкуренции, ссылаясь на коммерческую тайну, эти цифры раскрывать не захотел, то, по словам Кованена, нет смысла ломаться: «Четко понимаемая бизнес-модель – организуется парковка и берутся деньги, или плата за услугу, и это отражается в одной или двух строчках в отчете за экономический год».

Лидер рынка Europark Estonia в 2017 году заработал 8,8 миллиона евро дохода от продаж, оборот недавно перешедшего в собственность Кристьяна Раху Ühisteenused был почти 5,7 миллиона евро (из которых парковка составила 4,5 миллиона), а находящийся в собственности литовского фонда Citypark продал парковки на 2,1 миллиона евро.

По словам исполнительного директора Ühisteenused Хендо Приймяги, они не могут комментировать то, что связано со слиянием конкурентов и высказывать предположения о влиянии сделки в том случае, если она еще не вступила в силу: «Что касается планов Ühisteenused, то мы занимаемся тем, чтобы при организации парковки в век расширения городов предлагать клиентам удобные и экономные решения».

Второй мощный тормоз в этом году

В этом году Департамент конкуренции остановил уже вторую крупную сделку. Кроме парковочных фирм в начале года сорвалась вторая аналогичная сделка, в рамках которой финско-французский разработчик строительных решений Consolis хотел приобрести крупнейшего в Эстонии производителя бетона TMB Grupp. В прошлом году Äripäev назвал TMB самым успешным предприятием года.

Один из крупнейших в Европе деятелей в своей области Consolis в конце прошлого лета сообщил, что хочет прийти на рынок бетона и строительства Балтии и Скандинавии, а приобретение TMB Grupp даст для этого отличные возможности. Для этого финское дочернее предприятие Parma OY подало в эстонский Департамент конкуренции ходатайство о выдаче разрешения на слияние. В начале января, почти через полгода, департамент сообщил, что разрешения оно не даст, а это значит, что очень большая в понятиях Эстонии, вероятнее всего достигающая нескольких десятков миллионов евро иностранная инвестиция не будет сделана.

Руководитель по внешним связям и связям с общественностью Департамента конкуренции Маарья Уллитс объяснила, что они дали Consolis понять, что слияние может принести на рынок Эстонии проблемы с конкуренцией. После этого предприятие самое забрало свое ходатайство. Дело в том, что Consolis принадлежит и другой крупный эстонский производитель бетона E-Betoonelement.

Руководитель и один из собственников TMB Grupp Яан Лутс сказал тогда, что решение Департамента конкуренции разочаровало: «Особенно потому, что мы полгода занимались этой темой и все это готовили». Он добавил, что в это время они не могли составлять долгосрочных планов и делать крупных инвестиций.

«В то же время, с другой стороны, эта инициатива всегда исходила от Consolis. И если слияния не будет, то фирма все равно останется в наших руках, и мы сможем развивать ее согласно имеющимся бизнес-планам», - видит Лутс и позитивные стороны.

TMB Grupp, прежнее название AS Tartu Maja Betoontooted, это – предприятие с длинной историей. Его учредили еще в 1961 году, там работают почти 500 человек, а годовой оборот в 2017 году достиг 120 миллионов евро. Фирма производит бетонные элементы в Балтии и Финляндии. В прошлом году чистый доход составил 14,5 миллиона евро, годом ранее он был 5,3 миллиона.

От TMB 32,2 процента принадлежат Лутсу, 32,2 процента – председателю совета Валлоту Мангусу. Еще 11,73 процента находятся в собственности финна Мика Саарелайнена, собственников оставшейся доли по Коммерческому регистру не выяснить. Мангус и Лутс купили контрольный пакет фирмы в 2012 году у крупных строительных фирм Skanska, YIT и Merko, каждой из которых принадлежало по 25 процентов.

Янно Рийспапп