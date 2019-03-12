Департамент конкуренции не позволил литовцам стать парковочными монополистами в Эстонии

После семи месяцев производства Департамент конкуренции нажал на тормоза в деле о сделке, в рамках которой предлагающая услуги парковки фирма Citypark хотела выкупить другого местного парковщика – Europark. Поскольку в Эстонии крупных деятелей парковки всего трое, после слияния во многих регионах могла возникнуть абсолютная монополия, пишет Postimees.
Литовская инвестиционная компания Lords LB Asset Management приобрела сеть парковок Citypark в феврале 2017 года. Тогда руководство фонда сообщило, что планирует расшириться на эстонском рынке, и в июле прошлого года было заключено соглашение с норвежским Europark AS, которым хотели выкупить их последние дочерние предприятия в Эстонии и Латвии.
Поскольку кроме Citypark и Europark на парковочном рынке есть еще лишь один крупный игрок (AS Ühisteenused, которого бывший отопительный король Кристьян Раху выкупил у охранной фирмы G4S – ред.), в июле прошлого года Департамент конкуренции начал думать, какое влияние это слияние окажет на рынок Эстонии.
Захватят маленькие города
В декабре Департамент конкуренции сообщил сторонам сделки, что их слияние может значительно навредить конкуренции парковочных услуг в Таллинне и Пярну. В позапрошлом году рыночная доля Citypark, по оценке департамента, составляла 5-10 процентов, а Europark – 50-60 процентов. В Пярну эти показатели составляли соответственно 0-5 и 20-30 процентов, но, исходя из организации парковочных услуг в летней столице, слияние фирм могло увеличить рыночную долю частных парковок до 90-100 процентов.
Также в своем решении Департамент конкуренции отметил, что негативное влияние сделки было бы весьма заметным: значительно сократился бы выбор покупателей услуги, также увеличилась бы опасность согласованной между предпринимателями деятельности, которая могла бы повлиять на цену и другие условия.
«Причем, для того, чтобы конкуренция работала, важна не только цена услуги, но и инновации, разработка новых решений, качество с позиции услуги и иных условий», - говорится в ответе департамента.
И хотя в январе литовский фонд предоставил дополнительные предложения для решения проблем с конкуренцией, их оказалось недостаточно. После этого от покупки Europark отказались.
Представители Lords LB Asset Management не захотели комментировать эту историю.
По словам исполнительного директора Europark Кароля Кованена, предприятие активно покупателя не искало, но как в случае любого бизнеса, в случае появления привлекательной цены предложение принимается.
«Мы достигли с Lords соглашения, но поскольку прежде они приобрели долю в Eesti Citypark, речь шла об объединении, и нужно было получить разрешение от Департамента конкуренции. Подача ходатайства на получение разрешения о слиянии и весь процесс с Департаментом конкуренции проходили под ответственность покупателя. Производство департамента длилось более полугода, но удовлетворительного результата не добились», - объяснил Кованен, как литовцы чуть не стали его новым работодателем.
Но дело еще не свернуто: «Покупатель подтвердил, что у него по-прежнему есть интерес в приобретении Europark. Поскольку в любом случае для заключения сделки необходимо ободрение Департамента конкуренции, то мяч сейчас в воротах покупателя».
Работа продолжается в том же темпе
Кованен заверил, что застопорившийся процесс продажи не нарушил повседневную работу – экономические результаты прошлого года были сравнимы с лучшими годами, фирма открыла новые парковки и готовится участвовать в парковочном тендере Таллинна.
Исполнительный директор объяснил, что по всей стране рыночная доля Europark составляет около 55 процентов. У Ühisteenused - округленно 35, а у Citypark, в зависимости от того, как измерять – 5-10 процентов.
Если Департамент конкуренции, ссылаясь на коммерческую тайну, эти цифры раскрывать не захотел, то, по словам Кованена, нет смысла ломаться: «Четко понимаемая бизнес-модель – организуется парковка и берутся деньги, или плата за услугу, и это отражается в одной или двух строчках в отчете за экономический год».
Лидер рынка Europark Estonia в 2017 году заработал 8,8 миллиона евро дохода от продаж, оборот недавно перешедшего в собственность Кристьяна Раху Ühisteenused был почти 5,7 миллиона евро (из которых парковка составила 4,5 миллиона), а находящийся в собственности литовского фонда Citypark продал парковки на 2,1 миллиона евро.
По словам исполнительного директора Ühisteenused Хендо Приймяги, они не могут комментировать то, что связано со слиянием конкурентов и высказывать предположения о влиянии сделки в том случае, если она еще не вступила в силу: «Что касается планов Ühisteenused, то мы занимаемся тем, чтобы при организации парковки в век расширения городов предлагать клиентам удобные и экономные решения».
Второй мощный тормоз в этом году
В этом году Департамент конкуренции остановил уже вторую крупную сделку. Кроме парковочных фирм в начале года сорвалась вторая аналогичная сделка, в рамках которой финско-французский разработчик строительных решений Consolis хотел приобрести крупнейшего в Эстонии производителя бетона TMB Grupp. В прошлом году Äripäev назвал TMB самым успешным предприятием года.
Один из крупнейших в Европе деятелей в своей области Consolis в конце прошлого лета сообщил, что хочет прийти на рынок бетона и строительства Балтии и Скандинавии, а приобретение TMB Grupp даст для этого отличные возможности. Для этого финское дочернее предприятие Parma OY подало в эстонский Департамент конкуренции ходатайство о выдаче разрешения на слияние. В начале января, почти через полгода, департамент сообщил, что разрешения оно не даст, а это значит, что очень большая в понятиях Эстонии, вероятнее всего достигающая нескольких десятков миллионов евро иностранная инвестиция не будет сделана.
Руководитель по внешним связям и связям с общественностью Департамента конкуренции Маарья Уллитс объяснила, что они дали Consolis понять, что слияние может принести на рынок Эстонии проблемы с конкуренцией. После этого предприятие самое забрало свое ходатайство. Дело в том, что Consolis принадлежит и другой крупный эстонский производитель бетона E-Betoonelement.
Руководитель и один из собственников TMB Grupp Яан Лутс сказал тогда, что решение Департамента конкуренции разочаровало: «Особенно потому, что мы полгода занимались этой темой и все это готовили». Он добавил, что в это время они не могли составлять долгосрочных планов и делать крупных инвестиций.
«В то же время, с другой стороны, эта инициатива всегда исходила от Consolis. И если слияния не будет, то фирма все равно останется в наших руках, и мы сможем развивать ее согласно имеющимся бизнес-планам», - видит Лутс и позитивные стороны.
TMB Grupp, прежнее название AS Tartu Maja Betoontooted, это – предприятие с длинной историей. Его учредили еще в 1961 году, там работают почти 500 человек, а годовой оборот в 2017 году достиг 120 миллионов евро. Фирма производит бетонные элементы в Балтии и Финляндии. В прошлом году чистый доход составил 14,5 миллиона евро, годом ранее он был 5,3 миллиона.
От TMB 32,2 процента принадлежат Лутсу, 32,2 процента – председателю совета Валлоту Мангусу. Еще 11,73 процента находятся в собственности финна Мика Саарелайнена, собственников оставшейся доли по Коммерческому регистру не выяснить. Мангус и Лутс купили контрольный пакет фирмы в 2012 году у крупных строительных фирм Skanska, YIT и Merko, каждой из которых принадлежало по 25 процентов.
Янно Рийспапп