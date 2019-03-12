Фото: сдержанная классика в квартире в центре Таллинна

Четырехкомнатная квартира общей площадью 132,1 квадратных метров с хорошей планировкой и высокими потолками с нетерпением ждет новых владельцев, с готовностью предлагая им все необходимое для жизни и даже немного больше.

ФОТО: KV.EE

Привлекательный интерьер в спокойном классическом стиле создан с помощью эксклюзивных отделочных материалов. Так, натуральный паркет, уложенный елочкой, придает помещениям исторический колорит.

ФОТО: KV.EE

В этой элегантной квартире весьма приемлемые коммунальные платежи. К квартире относится и реновированный бокс площадью 20 м2, расположеный в подвале. За парковочное место во дворе дома взимается ежемесячный платеж.