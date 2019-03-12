Скончался чемпион мира по футболу

Коутиньо является воспитанником «Сантоса», за который дебютировал в 1958 году. Спустя 10 лет он покинул родной клуб и на протяжении двух лет выступал за различные бразильские команды. В 1970 году форвард вернулся в «Сантос», где провёл ещё год, после чего уехал в Мексику, присодинившись к «Атласу». Поиграв с тех пор ещё за два клуба, в 1973 году Коутиньо завершил карьеру.