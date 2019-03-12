Как Таллинн повлиял на резкое падение индекса недвижимости

В феврале уровень цен, заключенных в Таллинне сделок, понизился на 2,4 процента.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что на снижение индекса повлияло также количество заключенных в Таллинне сделок, которое на этот раз оказалось значительно меньше обычного. «Для столицы 709 сделок с квартирной собственностью в месяц – это непривычно низкая цифра. В будущем подобный показатель численности сделок, по всей видимости, и станет новой нормой, поскольку на рынок выходит все меньше платежеспособных представителей нового поколения», – констатировал Сооман.

По скорректированным сведениям, еще в январе индекс Pindi достигал 1498 €/м², и если в этом же месяце в индексированных городах были заключены 1162 сделки с квартирной собственностью, то в феврале количество таких сделок составило 1150.

Для сравнения – в 2018 году в индексированных городах была совершена 1201 сделка с квартирной собственностью.

При сопоставлении с пиком цен, отмеченным в декабре 2018 года, индекс находится на 5,7 процента ниже. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi расположен на 130 процентов выше.