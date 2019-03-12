«Забрал мое место - бери и инвалидность»: шоковая терапия на парковке Selver

«Selver рад участвовать в проекте, который напоминает, что таблички, обозначающие инвалидные места, установлены не просто так. Мы понимаем, что это очень сильное сообщение, но в то же время чувствуем ответственность перед теми, кто действительно нуждается в этих местах», - сказала член правления AS Selver Кристи Ломп. Она призвала людей считаться с теми, кто слабее, и относиться к ним уважительно. «Пока это сообщение можно увидеть только на парковках Selver, но надеемся, что его влияние распространится и шире», - добавила Ломп.