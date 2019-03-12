«Забрал мое место - бери и инвалидность»: шоковая терапия на парковке Selver

Новые таблички на парковках Selver призывают водителей оставить инвалидное место свободным для тех, кому оно действительно нужно.
На парковках у пяти магазинов Selver появились таблички «Забрал мое место - бери и инвалидность». Этим сообщением Selver и международная благотворительная организация LIONS хотят привлечь внимание к людям с особыми потребностями.
«Selver рад участвовать в проекте, который напоминает, что таблички, обозначающие инвалидные места, установлены не просто так. Мы понимаем, что это очень сильное сообщение, но в то же время чувствуем ответственность перед теми, кто действительно нуждается в этих местах», - сказала член правления AS Selver Кристи Ломп. Она призвала людей считаться с теми, кто слабее, и относиться к ним уважительно. «Пока это сообщение можно увидеть только на парковках Selver, но надеемся, что его влияние распространится и шире», - добавила Ломп.
Руководитель LIONS в эстонском регионе Арви Перв пояснил, что идея проекта родилась по инициативе членов LIONS из необходимости обратить внимание общества на узкие места, устранению которых мы все можем помочь. «Мы предложили идею Selver, и очень рады, что она нашла поддержку и реализовалась», - сказал Перв.