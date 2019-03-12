Кальюлайд выходит из состава правления Центристской партии в знак протеста против EKRE

Уважаемые избиратели и сторонники Центристской партии;

уважаемые коллеги по правлению Центристской партии и уважаемые члены Центристской партии;

все, кто меня поддержал в Кристийне, Хааберсти и Пыхья-Таллинне!

Решение правления Центристской партии начать коалиционные переговоры с партией EKRE потрясло эстонское общество. Особенно русскую общину, представителем интересов которой Центристская партия до сих пор являлась, помогая сохранить хрупкое равновесие в нашем обществе. Отныне это равновесие нарушено.

Политики EKRE называли наших русскоязычных соотечественников «паразитирующими тиблами». Также политики EKRE неоднократно оправдывали нацистскую Германию и преуменьшали преступления, совершенные Гитлером, причем руководство партии не осудило эти высказывания.

Один из их политиков назвал бездетных женщин «общественно вредными элементами». Другой – кстати, депутат Рийгикогу - посоветовал солдатам союзных войск всегда носить форму, чтобы не быть избитыми.

EKRE использовала в своей предвыборной кампании приемы, которые нельзя использовать. Их экономическая программа абсурдна и ее осуществление никак не может повысить благосостояние и доходы жителей Эстонии. У этой компании отсутствует чувство ответственности перед государством. О каком правительстве с их участием мы говорим?

Европейские свободы остаются для Эстонии важными ценностями. Жители Эстонии, особенно из числа молодежи, хотят и в дальнейшем учиться, работать и жить в свободной Европе. Свободы, а не ограничения, являются фундаментом благополучия всех народов, населяющих Европу, залогом экономического роста, солидарности и мира.

В связи с решением правления Центристской партии у меня две возможности: принять это решение, либо сложить с себя полномочия члена правления. Принять я никак не могу, поэтому выхожу из состава правления ЦП.

На местных выборах я показал второй результат по стране, на парламентских выборах я стал третьим в своей партии, а на последних выборах правления – первым. Надеюсь, что мой шаг подвигнет других членов правления партии на то, чтобы еще раз все обдумать и взвесить все обстоятельства.

Если Центристская партия претендует в будущем на какое-то доверие со стороны общества, то от этой ужасной коалиции следует отказаться еще до ее заключения.