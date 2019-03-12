Министр: Полторанин не применял кровяной допинг, но сдавал кровь немецкому врачу

«Полторанин объяснил, что произошло, в прессе. К нашему счастью, он не применял кровяной допинг, но сдавал кровь доктору из Германии. Сейчас мы ведём переговоры с юристами, адвокатами. Я хочу вам сказать, что и тренер, и сам лыжник сказали, что переливания крови не было. Факта не было, австрийская полицейская служба официально это заявила, мы же запрос делали.