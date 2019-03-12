Рейн Рауд: Ратас войдет в историю как тот, кто пригласил неонацистов в правительство

По мнению Рауда, это, вероятно, означает раскол Центристской партии. «Возможно, возникнет целых три полюса, поскольку и среди эстоноязычных центристов не все будут в восторге от этого пакта Молотова-Риббентропа местного значения», - констатирует он.

Рауд прогнозирует, что «Отечество» исчезнет с политической карты, поскольку две EKRE избирателям просто не нужны. «В «Отечестве» же все-таки целый ряд очень толковых политиков, которые могут предпочесть присоединиться к Партии реформ или почему бы и не к «Ээсти 200»», - рассуждает Рауд, делая вывод, что раскол может произойти и в «Отечестве».

Вошедшая в правительство EKRE не станет осуществлять свою программу в полном объеме, предполагает Рауд, «поскольку это, к счастью, невозможно осуществить». По мнению Рауда, на ее избирателей это не повлияет, поскольку ее поддержка основана на отчаянии и гневе. «Кроме всего прочего, можно все-таки ожидать спада экономики, поскольку у молодой и способной на инновации компании нет никакой потребности реализовать себя здесь – к сожалению, у них отобрали возможность гордиться политикой своего государства, - пишет он. – Поэтому можно ожидать «закручивания кранов», поскольку в условиях свободы информации обвиняющий палец будет указывать на EKRE».

«Я называю EKRE неонацистами не потому, что так я выражаю свое отношение к их политическим лозунгам, а потому, что в рядах EKRE довольно много людей, которые не скрывают своей симпатии к Гитлеру (некоторые из них и сейчас в Рийгикогу) и эта партия никогда не осуждала подобные взгляды. Это, понятно, не касается тех избирателей EKRE, которые подобных взглядов не разделяют», - уточнил Рауд в комментарии Postimees.