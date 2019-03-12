К цене квартиры неожиданно будет добавлена еще одна немаленькая сумма

Как сказал Вахтер, согласно норме, установленной в Таллинне, на каждую новую квартиру должно прийтись чуть более одного парковочного места.

«Приобретая квартиру, люди должны учитывать возможность дополнительных выплат, но как быть, если у собственника одной квартиры нет машины, а в соседней семье их две?» - рассуждает Вахтер.

«Если, по новым нормам, застройщик должен обеспечить парковку для каждой квартиры, у него нет другого выбора, кроме как продавать парковочное место в комплекте с каждой квартирой. В противном случае парковочные места останутся в собственности застройщика. На самом деле, строительство парковки стоит явно больше, чем прибыль от продажи парковочных мест», - отметил Вахтер, добавив, что наличие парковочного место также значительно увеличивает ликвидность и стоимость самой квартиры.

Он предлагает купить место для парковки, даже если у вас нет собственной машины, потому что в будущем, если вы захотите продать квартиру, нехватка парковочного места может стать основным препятствием для продажи. Даже если застройщику не удается продать все парковочные места владельцам квартир, он начнет сдавать их в аренду. Позже, когда владельцу квартиры понадобится парковочное место, его цена может быть уже гораздо более высокой или же покупка станет невозможной.

«В прошлом году правила изменились, и если до этого парковочное место можно было продать как квартирную собственность человеку, у которого нет квартиры в данном доме, то сейчас это уже невозможно. Парковочное место может быть продано только собственнику другой квартире в том же жилом здании. Теоретически, люди также могут сдавать в аренду лишние парковочные места, которые, например, в центре Таллинна, стоят дороже, чем аренда квартир», - добавил руководитель компании 1Partner Kinnisvara.