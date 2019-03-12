К цене квартиры неожиданно будет добавлена еще одна немаленькая сумма

По словам Мартина Вахтера, руководителя бюро недвижимости 1Partner, многие удивляются, обнаружив, что большую часть новых квартир можно будет купить только с парковочным местом, так сказать, в принудительном порядке, даже если у вас нет машины.
Как сказал Вахтер, согласно норме, установленной в Таллинне, на каждую новую квартиру должно прийтись чуть более одного парковочного места.
«Приобретая квартиру, люди должны учитывать возможность дополнительных выплат, но как быть, если у собственника одной квартиры нет машины, а в соседней семье их две?» - рассуждает Вахтер.
«Если, по новым нормам, застройщик должен обеспечить парковку для каждой квартиры, у него нет другого выбора, кроме как продавать парковочное место в комплекте с каждой квартирой. В противном случае парковочные места останутся в собственности застройщика. На самом деле, строительство парковки стоит явно больше, чем прибыль от продажи парковочных мест», - отметил Вахтер, добавив, что наличие парковочного место также значительно увеличивает ликвидность и стоимость самой квартиры.
Он предлагает купить место для парковки, даже если у вас нет собственной машины, потому что в будущем, если вы захотите продать квартиру, нехватка парковочного места может стать основным препятствием для продажи. Даже если застройщику не удается продать все парковочные места владельцам квартир, он начнет сдавать их в аренду. Позже, когда владельцу квартиры понадобится парковочное место, его цена может быть уже гораздо более высокой или же покупка станет невозможной.
«В прошлом году правила изменились, и если до этого парковочное место можно было продать как квартирную собственность человеку, у которого нет квартиры в данном доме, то сейчас это уже невозможно. Парковочное место может быть продано только собственнику другой квартире в том же жилом здании. Теоретически, люди также могут сдавать в аренду лишние парковочные места, которые, например, в центре Таллинна, стоят дороже, чем аренда квартир», - добавил руководитель компании 1Partner Kinnisvara.
Мартин Вахтер отметил, что со временем проблем с парковкой в Таллинне будет все больше и парковочные места будут все дороже, и вечером, приезжая домой с работы, вам будет практически невозможно найти парковочное место. «Пустые участки застраиваются постепенно, и в результате появляется все больше и больше бизнес-планов, на основании которых застройщики предпочтут строить не жилое или коммерческое здание, а многоэтажный гараж, - отметил Вахтер. - Так, в Мустамяэ, на Акадеэмия-теэ, 30а завершено строительство парковки на 202 места, а на улице Таммсааре планируется построить гараж на 600 мест.