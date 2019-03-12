До и после: лачуга стала современным домом

На расположенных рядом фотографиях отлично видно, как с помощью архитектурной мысли и строительных технологий превратить разрушающуюся лачугу в современный жилой дом, сообщает Kodustiil.
Этим маленьким невзрачным домиком в Сан-Пауло, Бразилия, владела семья, состоящая из трех поколений. Долго планировав косметический ремонт, хозяева поняли, что ничего путного из затеи не выйдет, и совсем было махнули на дом рукой. Однако у самого молодого поколения появилась идея его тотальной перестройки, пишет Homedit. И вот вам результат.
От старого дома ничего не осталось, а в современном модном жилище поселились представители самого молодого поколения и их верный четвероногий друг.
С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.