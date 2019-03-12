Вт, 12.03.2019
"Я не понимаю, как кто-то может называть себя патриотом Эстонии и в то же время оскорблять конституционно избранного президента". Рейн Рауд

До и после: лачуга стала современным домом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: homedit.com

На расположенных рядом фотографиях отлично видно, как с помощью архитектурной мысли и строительных технологий превратить разрушающуюся лачугу в современный жилой дом, сообщает Kodustiil

Этим маленьким невзрачным домиком в Сан-Пауло, Бразилия, владела семья, состоящая из трех поколений. Долго планировав косметический ремонт, хозяева поняли, что ничего путного из затеи не выйдет, и совсем было махнули на дом рукой. Однако у самого молодого поколения появилась идея его тотальной перестройки, пишет Homedit. И вот вам результат. 

ФОТО: homedit.com

ФОТО: homedit.com

От старого дома ничего не осталось, а в современном модном жилище поселились представители самого молодого поколения и их верный четвероногий друг. 

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ