До и после: лачуга стала современным домом

Этим маленьким невзрачным домиком в Сан-Пауло, Бразилия, владела семья, состоящая из трех поколений. Долго планировав косметический ремонт, хозяева поняли, что ничего путного из затеи не выйдет, и совсем было махнули на дом рукой. Однако у самого молодого поколения появилась идея его тотальной перестройки, пишет Homedit. И вот вам результат.