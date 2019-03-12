Мадлен Олбрайт призвала НАТО не закрывать двери

По ее словам, Украине, Грузии и другим странам необходимо предоставить возможность стать членами альянса, пишет DW.com. Но вступить в НАТО эти страны смогут только тогда, когда будут к этому готовы, подчеркнула Олбрайт.

Два процента расходов на оборону и сто процентов демократии

При этом вступление стран Восточной и Центральной Европы в НАТО было очень важным шагом, поскольку общей целью альянса является не только два процента расходов на оборону, но и сто процентов демократии, подчеркнула Олбрайт.

Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО 12 марта 1999 года. Мадлен Олбрайт возглавляла внешнеполитическое ведомство США в 1997-2001 годах. Она родилась в Праге под именем Марии Яны Корбеловой и в 11-летнем возрасте переехала с родителями в Соединенные Штаты.