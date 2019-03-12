Вт, 12.03.2019
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  • Обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве предстал перед судом

Обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве предстал перед судом

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Место убийства в Кохтла-Ярве.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Вируский уездный суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве, заседание проходило за закрытыми дверями, передает Rus.err.

Обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах предъявлено 18-летнему Артему Дроникову, помимо этого, его обвиняют в физическом насилии, но данный эпизод не связан с убийством школьницы. 

В Вируском уездном суде отказались отвечать на вопрос Rus.err о том, признал ли Дроников себя виновным по предъявленным обвинениям.

Напомним, тело 15-летней Насти с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в Кохтла-Ярве утром 15 апреля 2018 года, вечером в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего Артема - бывшего бойфренда Насти.

В случае признания виновным в убийстве закон предусматривает от восьми до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное тюремное заключение.

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