Обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве предстал перед судом

Обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах предъявлено 18-летнему Артему Дроникову, помимо этого, его обвиняют в физическом насилии, но данный эпизод не связан с убийством школьницы.

В Вируском уездном суде отказались отвечать на вопрос Rus.err о том, признал ли Дроников себя виновным по предъявленным обвинениям.

Напомним, тело 15-летней Насти с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в Кохтла-Ярве утром 15 апреля 2018 года, вечером в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего Артема - бывшего бойфренда Насти.