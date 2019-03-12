Вт, 12.03.2019
Мы называем нашу систему единой для всех и мы как налогоплательщики все вкладываемся, но, когда приходит беда, некоторые оказываются не у дел. Виктория Ладынская-Кубитс

Студия Postimees: Раймонд Кальюлайд – о том, почему он уходит
12:30

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Член правления, видный политик Центристской партии Раймонд Кальюлайд разъяснит в прямом эфире, почему он выходит из состава правления партии.

  • Что побудило Районда Кальюлайда выйти из правления Центристской партии?
  • Насколько сильно в рядах центристов сопротивление союзу с EKRE?
  • Может ли так случиться, что кто-то еще последует примеру Кальюлайда?
  • Какие дальнейшие шаги готова предпринять внутренняя оппозиция Центристской партии, чтобы не допустить союза с EKRE?

Смотрите прямой эфир в 12.30!

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