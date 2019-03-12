Студия Postimees: Раймонд Кальюлайд – о том, почему он уходит
Член правления, видный политик Центристской партии Раймонд Кальюлайд разъяснит в прямом эфире, почему он выходит из состава правления партии.
- Что побудило Районда Кальюлайда выйти из правления Центристской партии?
- Насколько сильно в рядах центристов сопротивление союзу с EKRE?
- Может ли так случиться, что кто-то еще последует примеру Кальюлайда?
- Какие дальнейшие шаги готова предпринять внутренняя оппозиция Центристской партии, чтобы не допустить союза с EKRE?
Смотрите прямой эфир в 12.30!