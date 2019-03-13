Загляните в Регистр строений: нехватка документов может расстроить продажу вашего дома

Несоответствие данных Регистра строений действительности может оказаться настоящим бедствием для человека, продающего недвижимость, говорит оценщик бюро недвижимости Domus Кяди Пант.

«В большинстве случаев не совпадают данные Регистра строений и Крепостной книги. Если речь идет о квартире, то расхождение может быть связано с тем, что в площадь включен балкон или кладовка. Однако в случае жилых домов разница может быть возникнуть уже на момент планирования», - объяснила Пант.

В частности, работа оценщика недвижимости усугубляется теми случаями, когда невозможно точно сказать, в чем заключаются различия, так как информация вообще отсутствует. Бывали ситуации, когда, помимо отсутствия данных о площади, не хватало информации о технических системах и конструкциях.

Почему данные регистров должны быть в порядке?

Наиболее распространенным последствием несоответствия данных является задержка в процессе купли-продажи. «Прежде всего, сделка может быть отложена из-за невозможности завершить экспертную оценку, так как оценщики недвижимости также хотят, чтобы информация в составленных ими оценочных актах была достоверной и понятной. Процесс получения кредита также может быть затянут или осложнен», - сказала Пант.

Помимо продления процесса принятия решений в банке, строительные работы, не отраженные в документах Регистра, могут стать причиной того, что страховые компании откажутся выплачивать страховое возмещение.

Что делать?