Лучший аэропорт мира станет еще лучше

В сингапурском аэропорту Чанги готовятся к открытию очередного высокотехнологичного объекта, призванного удивить многочисленных пассажиров, пишет turizm.ru. На его территории 17 апреля начнет свою работу торгово-развлекательный комплекс Jewel площадью 137 000 кв. метров. Внутри комплекса гостям будет представлена особая концепция «Город в саду».

Центральным украшением Jewel станет водопад Rain Vortex, что в переводе означает «дождевой вихрь». Его высота составит 40 метров, что делает его самым высоким в мире крытым водопадом. В ночное время он станет главной частью светового и звукового шоу. Вокруг Rain Vortex разместился один из крупнейших в Сингапуре крытых садов Forest Valley с климат-контролем. Это целая зеленая долина, в которой высажены тысячи деревьев, кустарников и цветущих растений. Еще одна изюминка комплекса — парк Canopy со скульптурами из кустов, живыми лабиринтами и сезонными цветами. Кроме того, на территории Jewel расположатся пешеходные тропы, игровые и смотровые площадки, а также более 280 магазинов и ресторанов.

Комплекс Jewel занимает демять уровней, пять из которых расположились под землей. Специальные переходы позволят беспрепятственно попасть к новой достопримечательности из терминалов 1,2 и 3 аэропорта Чанги. Старший вице-президент по связям в сингапурском авиаузле Иван Тан отметил, что Jewel — это сочетание пышной зелени, живописного водопада, невероятных предложений розничной торговли и развлечений для всей семьи, которые вместе подарят отличные впечатления.