Корб: уход в оппозицию означал бы, что мы сдались

Генеральный секретарь отметил, что начало консультаций с EKRE по понятным причинам будет очень сложным, но партию это не расколет. «Конечно же, гораздо проще было бы уйти в оппозицию, но ясно, что отстаивать интересы избирателей можно лишь договариваясь и находя общие точки соприкосновения. Если с консерваторами и отечественниками у нас не возникнет точек соприкосновения по важным вопросам, мы не пойдем в правительство», - объяснил Михаил Корб, добавив, что Центристская партия по-прежнему стоит за каждого человека вне зависимости от его пола, возраста, национальности и языка общения.

Он подчеркнул, что изначально предстоят лишь консультации и что никогда нельзя быть уверенным в том, что, правительство будет сформировано. «Люди с эстонским и русским языком общения могут сами дать оценку этому союзу, как только будет заключено коалиционное соглашение, которое будет выполнять будущее правительство. Исключение значительной части общества уже не ведет нас вперед», - сказал Корб. Однако он добавил, что, учитывая предвыборною риторику EKRE, и он, и многие другие члены партии, и сторонники не могли принять ни одного консервативного заявления. «Если бы мы просто ушли в оппозицию, даже не попытавшись найти общие точки соприкосновения, это бы означало, что мы сдались и отказались от защиты интересов более 130 000 избирателей, которые проголосовали за нас», - пояснил Корб.