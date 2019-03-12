Соседство со Стасом Михайловым оценили в семь миллионов рублей

В Сочи выставили на продажу квартиру в доме, где прошло детство популярного певца Стаса Михайлова. Объявление об этом размещено на одной из крупных площадок интернет-объявлений, сообщает Lenta.ru.
Трехкомнатная квартира площадью 70,2 квадратного метра расположена на первом этаже пятиэтажного дома. «Окна на обе стороны дома, лоджия, в жилом состоянии, санузел совмещенный, требуется ремонт. Все коммуникации центральные (отопление от городской котельной, электричество, водоснабжение, канализация, газовая плита). В этом доме провел свое детство известный певец — Стас Михайлов», — перечисляет достоинства недвижимости продавец.
Автор объявления оценил квартиру в семь миллионов рублей (примерно 94 тысячи евро), возможен и обмен с доплатой на две однокомнатных квартиры в Адлере. Фотографии квартиры находятся ЗДЕСЬ.