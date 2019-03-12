Вт, 12.03.2019
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Соседство со Стасом Михайловым оценили в семь миллионов рублей

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Дом, в котором прошло детство Стаса Михайлова.

ФОТО: Kinnisvaraportaal avito.ru

В Сочи выставили на продажу квартиру в доме, где прошло детство популярного певца Стаса Михайлова. Объявление об этом размещено на одной из крупных площадок интернет-объявлений, сообщает Lenta.ru.

Трехкомнатная квартира площадью 70,2 квадратного метра расположена на первом этаже пятиэтажного дома. «Окна на обе стороны дома, лоджия, в жилом состоянии, санузел совмещенный, требуется ремонт. Все коммуникации центральные (отопление от городской котельной, электричество, водоснабжение, канализация, газовая плита). В этом доме провел свое детство известный певец — Стас Михайлов», — перечисляет достоинства недвижимости продавец.

Автор объявления оценил квартиру в семь миллионов рублей (примерно 94 тысячи евро), возможен и обмен с доплатой на две однокомнатных квартиры в Адлере. Фотографии квартиры находятся ЗДЕСЬ.

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