Новым мэром Нарвы может стать Алексей Евграфов

Сам Евграфов во вторник, 12 марта, не счел сейчас этичным отвечать на вопрос, есть ли у него амбиции занять кресло мэра.

«В настоящее время у Нарвы есть мэр - это Тармо Таммисте. Давайте дождемся пятницы, посмотрим, чем завершится голосование», - сказал Евграфов, добавив, что только после этого можно будет что-то обсуждать.