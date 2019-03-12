Новым мэром Нарвы может стать Алексей Евграфов

В том случае, если в пятницу Нарвское горсобрание утвердит отставку мэра Нарвы Тармо Таммисте, наиболее вероятным кандидатом на пост градоначальника, по данным Rus.ERR, станет нынешний вице-мэр Алексей Евграфов.
Сам Евграфов во вторник, 12 марта, не счел сейчас этичным отвечать на вопрос, есть ли у него амбиции занять кресло мэра.
«В настоящее время у Нарвы есть мэр - это Тармо Таммисте. Давайте дождемся пятницы, посмотрим, чем завершится голосование», - сказал Евграфов, добавив, что только после этого можно будет что-то обсуждать.
По информации Rus.ERR, руководитель правящей в третьем по величине городе страны фракции Kodulinn Narva Алексей Воронов также рассматривал мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина в качестве кандидата на пост руководителя горуправы Нарвы, кроме того, в СМИ назывались фамилии Мартина Репинского, Катри Райк, Ирины Янович и Ольги Ивановой.