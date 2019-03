Эстонские предприятия участвуют в международной ярмарке недвижимости

Во второй день ярмарки представители предприятий встретятся с потенциальными клиентами и партнерами. Всего на стенде Таллинна и Эстонии представлены 14 предприятий: AS Tallinna Sadam, Lumi Capital OÜ, Endover KVB OÜ, EstateGuru OÜ, Uus Maa Property Advisors OÜ, Northern Horizon Capital AS, BPT Real Estate AS, MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus, OÜ Esplan, OÜ Lootusprojekt, OÜ Projekt Kuubis, OÜ Creatomus Solutions, Koko Arhitektid OÜ, Sirkel & Mall OÜ.