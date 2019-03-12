Эстонские предприятия участвуют в международной ярмарке недвижимости

MIPIM – это одна из важнейших международных ярмарок в данной сфере, которая соберет самых влиятельных специалистов со всего мира из области недвижимости, архитектуры, местного маркетинга и инвестиций. Таллинн уже участвовал в ярмарке восемь раз с 2011 по 2018 годы, чтобы сделать предпринимательскую и инвестиционную среды города известными на международном уровне, а также с целью поддержать выход предпринимателей на международный рынок и привлечь инвестиции.

В ярмарке представлены инвесторы, финансовые институции, застройщики, самоуправления, объединения отелей, а также все типы недвижимости – жилые, торговые, производственные и так далее. Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу отметил, что для города очень важно закрепить за собой имидж надежного места для инвестиций.

Во второй день ярмарки представители предприятий встретятся с потенциальными клиентами и партнерами. Всего на стенде Таллинна и Эстонии представлены 14 предприятий: AS Tallinna Sadam, Lumi Capital OÜ, Endover KVB OÜ, EstateGuru OÜ, Uus Maa Property Advisors OÜ, Northern Horizon Capital AS, BPT Real Estate AS, MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus, OÜ Esplan, OÜ Lootusprojekt, OÜ Projekt Kuubis, OÜ Creatomus Solutions, Koko Arhitektid OÜ, Sirkel & Mall OÜ.