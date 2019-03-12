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Мария Юферева-Скуратовски: в оппозиции мы не защитим интересы избирателей

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Мария Юферева, старейшина Ласнамяэ

ФОТО: Eero Vabamägi

Старейшина района Ласнамяэ, центристка Мария Юферева-Скуратовски прокомментировала порталу Rus.Postimees ситуацию вокруг коалиционных переговоров Центристкой партии, «Отечества» и EKRE:

«Я лично не поддерживаю союз с EKRE, что я неоднократно говорила  на собрании нашей фракции. На данный момент коалиция не создана, а консультации могут в любой момент провалиться. Я также не исключаю, что у EKRE может быть план войти в коалицию.

Я считаю, что в любом случае мы должны пытаться влиять на процессы, которые сейчас происходят в обществе, а не стоять в стороне. Ясно, что если центристы останутся в оппозиции, то мы не сможем защищать своих избирателей и принимать решения.

Лично я буду стоять за то, чтобы опасения, связанные с риторикой  EKRE, не стали реальностью. Для меня важно, чтобы русские школы продолжали работать, а людей не оскорбляли по национальному признаку.

Я в любом случае пойду в парламент и буду там заниматься вопросами образования в целом и русских школ в частности».

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